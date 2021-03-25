Директорка, підлиза, простачка і дитина: різні типи жінок на проєкті «Холостяк»-11
25.03.2021
Думаєте, що знаєте все про учасниць проєкту «Холостяк»-11? А ось і ні! Кожна дівчина, яка прийшла в реаліті, унікальна. Проте й підходу до себе вони потребують особливого. Жінка-претензія, жінка-загадка, жінка-слідчий, жінка-дитина та інші, — усі ці типи прекрасних учасниць ми зібрали в 11 сезоні! Ексклюзивне відео — в матеріалі.
Більше на тему: Учасниця проєкту «Холостяк»-11 Надін: Мені не судилося знайти своє кохання на телевізійних проєктах
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=