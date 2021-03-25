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Директорка, підлиза, простачка і дитина: різні типи жінок на проєкті «Холостяк»-11

25.03.2021

Думаєте, що знаєте все про учасниць проєкту «Холостяк»-11? А ось і ні! Кожна дівчина, яка прийшла в реаліті, унікальна. Проте й підходу до себе вони потребують особливого. Жінка-претензія, жінка-загадка, жінка-слідчий, жінка-дитина та інші, — усі ці типи прекрасних учасниць ми зібрали в 11 сезоні! Ексклюзивне відео — в матеріалі.

Більше на тему: Учасниця проєкту «Холостяк»-11 Надін: Мені не судилося знайти своє кохання на телевізійних проєктах

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