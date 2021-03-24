«Холостяк»-11: Девушки и инициатива
24.03.2021
Участницы проекта «Холостяк»-11 поделились своими историями, когда и как они проявляли инициативу. Для кого-то такой опыт стал не самым удачным, а кто-то и вовсе зарекся больше когда-либо перетягивать одеяло на себя. Смотрите в нашем материале эксклюзивное видео, которое не вошло в 3 эфир проекта «Холостяк»-11.
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