Участницы проекта «Холостяк»-11 поделились своими историями, когда и как они проявляли инициативу. Для кого-то такой опыт стал не самым удачным, а кто-то и вовсе зарекся больше когда-либо перетягивать одеяло на себя. Смотрите в нашем материале эксклюзивное видео, которое не вошло в 3 эфир проекта «Холостяк»-11.

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