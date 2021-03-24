Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Холостяк»-11: Девушки и инициатива

24.03.2021

Участницы проекта «Холостяк»-11 поделились своими историями, когда и как они проявляли инициативу. Для кого-то такой опыт стал не самым удачным, а кто-то и вовсе зарекся больше когда-либо перетягивать одеяло на себя. Смотрите в нашем материале эксклюзивное видео, которое не вошло в 3 эфир проекта «Холостяк»-11.    

Больше по теме: Участница проекта «Холостяк»-11 Вика: Я просто обожаю пикси

Video: «Холостяк»-11: Девушки и инициатива

Смотрите в нашем материале эксклюзивное видео, которое не вошло в 3 эфир проекта Холостяк 11

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить