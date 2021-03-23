В самом разгаре 11 сезон романтического реалити «Холостяк». Одна из претенденток на сердце главного героя Михаила Заливако – организатор модных событий Виктория. Девушка рассказала, почему отдает предпочтение коротким стрижкам, а также поделилась историей их популярности.

О стрижке пикси

Мода является неотъемлемой частью нашей жизни, несмотря на то, хотим мы этого или нет. Колоссальное влияние на моду оказывают музыка, кинематограф, политика и социальная жизнь в целом. Так, вследствие влияния моего любимого Голливуда в далеких 50-х в моду вошла женская стрижка пикси (pixie cut). Благодаря появлению Одри Хепбёрн с очень короткой мальчишеской стрижкой на красной дорожке премии Оскар. С тех пор в разные декады ХХ века актрисы и модели, такие как Эди Седжвик, Твигги, Миа Ферроу, жена Ф.Синатры, снявшаяся в культовом фильме «Ребёнок Розмари», по обе стороны Атлантики то и дело чикали себе волосы. Что и положило начало новой моде, которая дошла и до наших дней. А вы только посмотрите на топ-моделей 90-х! Большая часть из которых долгое время красовались с короткими стрижками и выглядели невероятно эффектно и стильно. К примеру, Линда Евангелиста.

О стрижках Виктории

Я просто обожаю пикси. В 2014 году впервые отстригла волосы очень коротко. Но цвет мой был от чёрного до темно-синего (индиго). В 2020, решив избавиться от испорченных краской темных волос, я снова вернулась к любимой стрижке.

Перейти из темных окрашенных волос к светлым или даже белым практически невозможно без убийства структуры волоска. Поэтому для этого я предпочла машинку, обрив голову. Срезав все, кроме сантиметра своих русых от природы волос. А натуральные светлые волосы очень легко (с помощью профессионала, конечно же!) превратить в блонд.

Короткие, но здоровые

Короткие волосы – это не только модно, это ещё и здорово. В конце концов, волосы имеют свойство отрастать, и ничего страшного не происходит, если по какой-то причине вам пришлось избавиться от их длины. Я убеждена, что лучше иметь здоровые, красивые и главное – легко и быстро уложенные короткие волосы, нежели носить секущиеся, испорченные краской, наполовину выпавшие, но зато длинные космы.

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