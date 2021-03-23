Учасниця проєкту «Холостяк»-11 Віка: Я просто обожнюю піксі

У самому розпалі 11 сезон романтичного реаліті «Холостяк». Одна з претенденток на серце головного героя Михайла Заливака — організаторка модних подій Вікторія. Дівчина розповіла, чому віддає перевагу коротким стрижкам, а також поділилася історією їх популярності.

Про стрижку піксі

Мода є невід’ємною частиною нашого життя, незважаючи на те, хочемо ми цього чи ні. Колосальний вплив на моду справляють музика, кінематограф, політика і соціальне життя загалом. Так, унаслідок впливу мого улюбленого Голлівуду в далеких 50-х у моду ввійшла жіноча стрижка піксі (pixie cut). Завдяки появі Одрі Хепберн з дуже короткою хлоп’ячою стрижкою на червоній доріжці премії Оскар. Відтоді в різні декади ХХ століття актриси і моделі, такі як Еді Седжвік, Твіггі, Міа Ферроу, дружина Ф.Сінатри, що знялася в культовому фільмі «Дитина Розмарі», по обидва боки Атлантики тільки те й робили, що чикали собі волосся. Що і поклало початок новій моді, яка дійшла і до наших днів. А ви тільки подивіться на топмоделей 90-х! Велика частина з яких тривалий час красувалися з короткими стрижками і мали неймовірно ефектний і стильний вигляд. Наприклад, Лінда Євангеліста.

Про стрижки Вікторії

Я просто обожнюю піксі. У 2014 році вперше обстригла волосся дуже коротко. Але колір мій був від чорного до темно-синього (індиго). У 2020, вирішивши позбутися від зіпсованого фарбою темного волосся, я знову повернулася до улюбленої стрижки.

Перейти з темного фарбованого волосся до світлого або навіть білого практично неможливо без убивства структури волосини. Тому для цього я віддала перевагу машинці, поголивши голову. Зрізавши все, крім сантиметру своїх русявих від природи пасом. А натуральне світле волосся дуже легко (за допомогою професіонала, звичайно ж!) перетворити на блонд.

Коротке, зате здорове

Коротке волосся — це не тільки модно, це ще й здорово. Зрештою, волосся має властивість відростати, і нічого страшного не станеться, якщо з якоїсь причини вам довелося позбутися його довжини. Я переконана, що краще мати здорове, красиве і головне — легке і швидко укладене коротке волосся, ніж носити посічені, зіпсовані фарбою, наполовину облізлі, зате довгі патли.

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