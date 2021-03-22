Робіть гучніше: музика з 3 випуску проєкту «Холостяк»-11
22.03.2021
Продовжуємо улюблену рубрику — музика від проєкту «Холостяк»-11. Події в 3 випуску були непередбачуваними, а особливої інтриги їм додавали музичні треки, які ви знайдете в нашій добірці. Робіть гучніше і слухайте музику з 3 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11.
Більше на тему: День народження Богдан, перший поцілунок і протистояння двох будинків: чим підкорював 3 випуск проєкту «Холостяк»-11
Вечірка в Будинку в лісі
- Extreme Music — «Standing Tall»
- Daniel Farrant & Nick Kingsley — «Climb Higher»
- Eric Bellinger — «One More Time»
- SATV Music — «Trouble»
- John Rowcroft — «Quirky Turkey»
- SATV Music — «Raised in Hell»
Групове побачення і гра в теніс
- Laura Luppino & Roman Andor Krotil — «Beautiful Stranger»
- Knives at Sea — «Come and Get It»
- Inside Tracks — «March to the Beat»
- RYVN — «Run Away»
- OdjBox — «Hermit’s Return»
- LHITNEY — «Can’t Quit»
- Nick Kingsley & Hannah Hart — «Should Have Held the Fire»
- Altitude Music — «Love Like This»
- Inside Tracks — «Dark Bender»
Групове побачення з Танею і Олею
- Josef Bach, Arne Schumann & Michael Kümper — «Other Side»
- Daniel Farrant & James Knight — «Push on Through»
- John Rowcroft — «Dope Croak»
- Sam Joseph Delves & Pia — «See You Again»
Поцілунок з Юлею «Зайкою»
- Laplace — «I’m Not the Cure»
- Jonathan Kelly, Max Cleary, Trina Smith, Maella & MILLICENT — «On My Mind»
- Chris White — «Rise»
Церемонія троянд
- 5önikk feat. Elle — «Electric»
- Kavin Hoo & Corrinne Foo — «Where Do I Go»
- Joe Taylor — «Leave It All Behind»
- SATV Music — «Trouble» (Remixed)
- Chris White — «I Will Fight»
Більше на тему: Холостяк продовжує прощатися з рекордною кількістю дівчат: хто залишив проєкт у 3 випуску?
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