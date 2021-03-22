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Робіть гучніше: музика з 3 випуску проєкту «Холостяк»-11

22.03.2021

Продовжуємо улюблену рубрику — музика від проєкту «Холостяк»-11. Події в 3 випуску були непередбачуваними, а особливої інтриги їм додавали музичні треки, які ви знайдете в нашій добірці. Робіть гучніше і слухайте музику з 3 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11.

Більше на тему: День народження Богдан, перший поцілунок і протистояння двох будинків: чим підкорював 3 випуск проєкту «Холостяк»-11

Вечірка в Будинку в лісі

  • Extreme Music — «Standing Tall»  
  • Daniel Farrant & Nick Kingsley — «Climb Higher»  
  • Eric Bellinger — «One More Time»  
  • SATV Music — «Trouble»  
  • John Rowcroft — «Quirky Turkey»  
  • SATV Music — «Raised in Hell» 

Групове побачення і гра в теніс

  • Laura Luppino & Roman Andor Krotil — «Beautiful Stranger»  
  • Knives at Sea — «Come and Get It» 
  • Inside Tracks — «March to the Beat»  
  • RYVN — «Run Away»  
  • OdjBox — «Hermit’s Return»  
  • LHITNEY — «Can’t Quit»  
  • Nick Kingsley & Hannah Hart — «Should Have Held the Fire» 
  • Altitude Music — «Love Like This»  
  • Inside Tracks — «Dark Bender»  

Групове побачення з Танею і Олею

  • Josef Bach, Arne Schumann & Michael Kümper — «Other Side» 
  • Daniel Farrant & James Knight — «Push on Through»  
  • John  Rowcroft — «Dope Croak»  
  • Sam Joseph Delves & Pia — «See You Again»  

Поцілунок з Юлею «Зайкою»

  • Laplace — «I’m Not the Cure» 
  • Jonathan Kelly, Max Cleary, Trina Smith, Maella & MILLICENT — «On My Mind»  
  • Chris White — «Rise»  

Церемонія троянд

  • 5önikk feat. Elle — «Electric»  
  • Kavin Hoo & Corrinne Foo — «Where Do I Go»  
  • Joe Taylor — «Leave It All Behind»  
  • SATV Music — «Trouble» (Remixed)  
  • Chris White — «I Will Fight»  

Більше на тему: Холостяк продовжує прощатися з рекордною кількістю дівчат: хто залишив проєкт у 3 випуску?

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