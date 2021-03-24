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«Холостяк»-11: Дівчата й ініціатива

24.03.2021

Учасниці проєкту «Холостяк»-11 поділилися своїми історіями, коли і як вони проявляли ініціативу. Для когось такий досвід став не найвдалішим, а хтось і зовсім зарікся більше коли-небудь перетягувати ковдру на себе. Дивіться в нашому матеріалі ексклюзивне відео, що не увійшло в 3 ефір проєкту «Холостяк»-11.

Більше на тему: Учасниця проєкту «Холостяк»-11 Віка: Я просто обожнюю піксі

Video: «Холостяк»-11: Дівчата й ініціатива

Дивіться в нашому матеріалі ексклюзивне відео, що не увійшло в 3 ефір проєкту Холостяк 11

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