Третья неделя началась с вечеринки в Доме в лесу, куда приехала Виктория, проживающая в Доме на озере. Такого свидания ожидать не мог никто, кроме Михаила. Ведь накануне Холостяк пригласил девушку на индивидуальную встречу, а позже получил приглашение на день рождения. Таким образом, главный герой решил совместить два свидания. Так в 3 выпуске все участницы узнали о существовании параллельных домов. Какой была реакция девушек — читайте в нашем материале.

Виктория приехала к дому, где ее встретил Михаил. Ожидание и реальность существенно отличались. Ведь участница даже представить себе не могла, что в доме ее будут ждать еще 10 новых соперниц.

Понаблюдав за всем происходящим, Вика сделала свои выводы: она очень рада, что попала в другой коллектив девочек. И поспешив поделиться с обитательницами Дома на озере новостью, получила в ответ шквал эмоций.

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«Это как будто кто-то воскрес из мёртвых», «Скажи, что ты это придумала!», «Лола до сих пор там?», «Забирай ещё тётю Валю, которая двор метёт», «Похоже на предательство. Будто мы узнали, что у него есть другая семья, дети», «Миша, наверное, не ест, не спит, а ходит на свидания. Но зато я теперь знаю, что он очень выносливый», — коллективно возмутились девушки.

Насколько выносливый Михаил — вы узнаете в реалити «Холостяк»-11 на телеканале СТБ. Следите за развитием событий!

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