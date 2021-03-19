Ніби хтось воскрес із мертвих: як дівчата дізналися про Будинок у лісі

Третій тиждень почався з вечірки в Будинку в лісі, куди приїхала Вікторія, яка проживає в Будинку на озері. Такого побачення очікувати не міг ніхто, крім Михайла. Адже напередодні Холостяк запросив дівчину на індивідуальну зустріч, а пізніше отримав запрошення на день народження. Тому головний герой вирішив поєднати два побачення. Так у 3 випуску всі учасниці дізналися про існування паралельних будинків. Якою була реакція дівчат — читайте в нашому матеріалі.

Вікторія приїхала до будинку, де її зустрів Михайло. Очікування і реальність суттєво відрізнялися. Адже учасниця навіть уявити не могла, що в будинку її чекатимуть ще 10 нових суперниць.

Спостерігаючи за всім, що відбувається, Віка зробила свої висновки: вона дуже рада, що потрапила в інший колектив дівчат. І поспішивши поділитися з мешканками Будинку на озері новиною, отримала у відповідь шквал емоцій.

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«Це ніби хтось воскрес із мертвих», «Скажи, що ти це придумала!», «Лола досі там?», «Забирай ще тітку Валю, яка двір мете», «Схоже на зраду. Ніби ми дізналися, що в нього є інша сім’я, діти», «Міша, напевно, не їсть, не спить, а ходить на побачення. Зате я тепер знаю, що він дуже витривалий», — колективно обурилися дівчата.

Наскільки витривалий Михайло — ви дізнаєтеся в реаліті «Холостяк»-11 на телеканалі СТБ. Стежте за розвитком подій!

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