Как Юля «Зайка» ехала на первое индивидуальное свидание 11 сезона
16.03.2021
Во 2 выпуске состоялось первое индивидуальное свидание на проекте «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако пригласил девушку, которая запомнилась и ему, и зрителю больше всего. Огромный костюм зайца, легкая неуклюжесть и корзина с морковкой — так выглядела Юля на Первой вечеринке среди остальных участниц в вечерних платьях.
Михаил признался, что захотел так же «заморочиться» над свиданием и удивить девушку, как она постаралась для него. Поэтому в самом начале второй недели за Юлей прибыл лимузин, дабы отвезти на шопинг с Холостяком. А вот как «Зайка» ехала на индивидуальную встречу — смотрите в эксклюзивном видео.
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