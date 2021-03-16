Як Юля «Зайка» їхала на перше індивідуальне побачення 11 сезону

У 2 випуску відбулося перше індивідуальне побачення на проєкті «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако запросив дівчину, яка запам’яталася і йому, і глядачеві найбільше. Величезний костюм зайця, легка незграбність і кошик з морквою — такий вигляд мала Юля на Першій вечірці серед інших учасниць у вечірніх сукнях.

Михайло зізнався, що захотів так само «заморочитися» над побаченням і здивувати дівчину, як вона постаралася для нього. Тому на самому початку другого тижня по Юлю прибув лімузин, щоб відвезти на шопінг з Холостяком. А ось як «Зайка» їхала на індивідуальну зустріч — дивіться в ексклюзивному відео.

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