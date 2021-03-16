Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Як Юля «Зайка» їхала на перше індивідуальне побачення 11 сезону

16.03.2021

У 2 випуску відбулося перше індивідуальне побачення на проєкті «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако запросив дівчину, яка запам’яталася і йому, і глядачеві найбільше. Величезний костюм зайця, легка незграбність і кошик з морквою — такий вигляд мала Юля на Першій вечірці серед інших учасниць у вечірніх сукнях.

Михайло зізнався, що захотів так само «заморочитися» над побаченням і здивувати дівчину, як вона постаралася для нього. Тому на самому початку другого тижня по Юлю прибув лімузин, щоб відвезти на шопінг з Холостяком. А ось як «Зайка» їхала на індивідуальну зустріч — дивіться в ексклюзивному відео.

Більше на тему: Кому дісталася каблучка на проєкті «Холостяк»-11 вже у 2 випуску?

Video: Як Юля «Зайка» їхала на перше індивідуальне побачення 11 сезону

Як Юля Зайка їхала на перше індивідуальне побачення. Дивіться ексклюзивне відео 2 випуск проекту Холостяк 11 сезон, що не увійшло в ефір від 12.03.2021

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати