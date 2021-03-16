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Эксклюзивный «Холостяк»-11: Таня в непонятном состоянии

16.03.2021

Проект «Холостяк»-11 — это настоящий квест, где необходимо сохранить связь с мужчиной и не допустить соперниц к своим тайнам. Такой тактики стараются придерживаться многие участницы. Однако нравится это не всем. Дизайнер интерьеров Таня с Первой вечеринки показалась девушкам, мягко говоря, странной, а кто-то счел ее состояние и вовсе «непонятным». Все почему? Смотрите в эксклюзивном видео со 2 выпуска реалити «Холостяк»-11, не вошедшем в эфир.       

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Video: Эксклюзивный «Холостяк»-11: Таня в непонятном состоянии

Участница Таня в непонятном состоянии. Смотрите эксклюзивное видео 2 выпуск проекта Холостяк 11 сезон, что не вошло в эфир от 12.03.2021

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