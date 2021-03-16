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Ексклюзивний «Холостяк»-11: Таня в незрозумілому стані

16.03.2021

Проєкт «Холостяк»-11 — це справжній квест, де необхідно зберегти зв’язок із чоловіком і не допустити суперниць до своїх таємниць. Такої тактики намагаються дотримуватися багато учасниць. Однак подобається це не всім. Дизайнерка інтер’єрів Таня з Першої вечірки здалася дівчатам, м’яко кажучи, дивною, а хтось вважав її стан і зовсім «незрозумілим». Усе чому? Дивіться в ексклюзивному відео з 2 випуску реаліті «Холостяк»-11, що не ввійшло в ефір.

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Video: Ексклюзивний «Холостяк»-11: Таня в незрозумілому стані

Учасниця Таня в незрозумілому стані. Дивіться ексклюзивне відео 2 випуск проекту Холостяк 11 сезон, що не увійшло в ефір від 12.03.2021

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