Печиво для Холостяка від творців вимкненої духовки

Церемонія троянд — завжди красивий, але водночас хвилюючий момент. Кожна учасниця прагне використати всі шанси, щоб отримати увагу і троянду від Холостяка. Особливо та, яка впродовж тижня не встигла сходити на побачення. Так Саша вирішила побалувати Михайла печивом, яке приготувала власноруч. А ось хто Олександрі допомагав увімкнути духовку — дізнайтеся в матеріалі.

Коли Михайло запросив Сашу для того, щоб вручити троянду, дівчина підійшла з коробкою печива. З’ясувалося, що учасниця «ледве змогла вберегти його від інших дівчат». Однак інші дівчата тим часом згадали, як допомагали Саші увімкнути духовку. Більше — в ексклюзивному відео.

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