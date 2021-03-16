Печиво для Холостяка від творців вимкненої духовки
16.03.2021
Церемонія троянд — завжди красивий, але водночас хвилюючий момент. Кожна учасниця прагне використати всі шанси, щоб отримати увагу і троянду від Холостяка. Особливо та, яка впродовж тижня не встигла сходити на побачення. Так Саша вирішила побалувати Михайла печивом, яке приготувала власноруч. А ось хто Олександрі допомагав увімкнути духовку — дізнайтеся в матеріалі.
Коли Михайло запросив Сашу для того, щоб вручити троянду, дівчина підійшла з коробкою печива. З’ясувалося, що учасниця «ледве змогла вберегти його від інших дівчат». Однак інші дівчата тим часом згадали, як допомагали Саші увімкнути духовку. Більше — в ексклюзивному відео.
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