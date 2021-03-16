Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Печиво для Холостяка від творців вимкненої духовки

16.03.2021

Церемонія троянд — завжди красивий, але водночас хвилюючий момент. Кожна учасниця прагне використати всі шанси, щоб отримати увагу і троянду від Холостяка. Особливо та, яка впродовж тижня не встигла сходити на побачення. Так Саша вирішила побалувати Михайла печивом, яке приготувала власноруч. А ось хто Олександрі допомагав увімкнути духовку — дізнайтеся в матеріалі.

Коли Михайло запросив Сашу для того, щоб вручити троянду, дівчина підійшла з коробкою печива. З’ясувалося, що учасниця «ледве змогла вберегти його від інших дівчат». Однак інші дівчата тим часом згадали, як допомагали Саші увімкнути духовку. Більше — в ексклюзивному відео.

Більше на тему: Музичний складник проєкту «Холостяк»-11: треки 2 випуску

Video: Печиво для Холостяка від творців вимкненої духовки

Печиво для Холостяка від творців вимкненої духовки. Дивіться ексклюзивне відео 2 випуск проекту Холостяк 11 сезон, що не увійшло в ефір від 12.03.2021

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати