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Печенье для Холостяка от создателей выключенной духовки

16.03.2021

Церемония роз — всегда красивый, но в то же время волнующий момент. Каждая участница старается использовать все шансы, чтобы получить внимание и розу от Холостяка. Особенно та, которая на протяжении недели не успела сходить на свидание. Так Саша решила побаловать Михаила печеньем, которое приготовила сама. А вот кто Александре помогал включить духовку — узнайте в материале. 

Когда Михаил пригласил Сашу для того, чтобы вручить розу, девушка подошла с коробкой печенья. Выяснилось, что участница «едва ли смогла уберечь его от других девочек». Но другие девочки тем временем вспомнили, как помогали Саше включить духовку. Больше — в эксклюзивном видео.

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Video: Печенье для Холостяка от создателей выключенной духовки

Печенье для Холостяка от создателей выключенной духовки. Смотрите эксклюзивное видео 2 выпуск проекта Холостяк 11 сезон, что не вошло в эфир от 12.03.2021

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