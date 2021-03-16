Печенье для Холостяка от создателей выключенной духовки
16.03.2021
Церемония роз — всегда красивый, но в то же время волнующий момент. Каждая участница старается использовать все шансы, чтобы получить внимание и розу от Холостяка. Особенно та, которая на протяжении недели не успела сходить на свидание. Так Саша решила побаловать Михаила печеньем, которое приготовила сама. А вот кто Александре помогал включить духовку — узнайте в материале.
Когда Михаил пригласил Сашу для того, чтобы вручить розу, девушка подошла с коробкой печенья. Выяснилось, что участница «едва ли смогла уберечь его от других девочек». Но другие девочки тем временем вспомнили, как помогали Саше включить духовку. Больше — в эксклюзивном видео.
Больше по теме: Музыкальная составляющая проекта «Холостяк»-11: треки 2 выпуска
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=