Церемония роз — всегда красивый, но в то же время волнующий момент. Каждая участница старается использовать все шансы, чтобы получить внимание и розу от Холостяка. Особенно та, которая на протяжении недели не успела сходить на свидание. Так Саша решила побаловать Михаила печеньем, которое приготовила сама. А вот кто Александре помогал включить духовку — узнайте в материале.

Когда Михаил пригласил Сашу для того, чтобы вручить розу, девушка подошла с коробкой печенья. Выяснилось, что участница «едва ли смогла уберечь его от других девочек». Но другие девочки тем временем вспомнили, как помогали Саше включить духовку. Больше — в эксклюзивном видео.

Больше по теме: Музыкальная составляющая проекта «Холостяк»-11: треки 2 выпуска