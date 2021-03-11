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Экскурсия по Киеву, шопинг и кольца: первые подробности 2 выпуска проекта «Холостяк»-11

11.03.2021

Во 2 выпуске романтического реалити «Холостяк»-11 состоятся первые свидания сезона! Холостяк Михаил Заливако пригласит на встречу сразу трех претенденток на свое сердце. И вместе с девушками отправится в путешествие по Киеву на большом экскурсионном автобусе, который будет только в их распоряжении. Чем еще будет удивлять 2 выпуск реалити «Холостяк»-11? Больше — в материале! 

Зрители в предвкушении второго выпуска! Главный герой Михаил начнёт неделю с группового свидания. Мужчина отправится изучать столицу вместе с девушками, которые попробуют покорить его своими знаниями в архитектуре и истории. 

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Кроме того, одной из участниц посчастливится пойти с Холостяком на индивидуальное свидание. Перед романтическим вечером пара отправится за нарядом для девушки. А после спутницу Холостяка ждет необычный сюрприз. Вместе с Михаилом они изготовят уникальные кольца друг для друга! 

Video: Экскурсия по Киеву, шопинг и кольца: первые подробности 2 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите 2 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 2 выпуск проекта Холостяк 11 от 12.03.2021? Смотрите в видео анонс

Невероятные повороты событий уже на второй неделе реалити! Это нельзя пропустить! Включайте телеканал СТБ уже в эту пятницу, 12 марта, в 19:00!

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