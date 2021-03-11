У 2 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11 відбудуться перші побачення сезону! Холостяк Михайло Заливако запросить на зустріч відразу трьох претенденток на своє серце. І разом з дівчатами вирушить у подорож Києвом на великому екскурсійному автобусі, який буде тільки в їхньому розпорядженні. Чим ще дивуватиме 2 випуск реаліті «Холостяк»-11? Більше — в матеріалі!

Глядачі в передчутті другого випуску! Головний герой Михайло почне тиждень з групового побачення. Чоловік вирушить вивчати столицю разом з дівчатами, які спробують підкорити його своїми знаннями з архітектури та історії.

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Крім того, одній з учасниць пощастить піти з Холостяком на індивідуальне побачення. Перед романтичною вечерею пара вирушить по сукню для дівчини. А після на супутницю Холостяка чекає незвичайний сюрприз. Разом з Михайлом вони виготовлять унікальні каблучки одне для одного!

Video: Екскурсія Києвом, шопінг і каблучки: перші подробиці 2 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться 2 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 2 випуск проекту Холостяк 11 від 12.03.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

Неймовірні повороти подій уже на другому тижні реаліті! Це не можна пропустити! Вмикайте телеканал СТБ уже цієї п’ятниці, 12 березня, о 19:00!

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