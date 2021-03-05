Уже сегодня телезрители СТБ увидят 1 выпуск 11 сезона романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Традиционно знакомство Холостяка с участницами пройдет в формате Первой вечеринки.

Главный герой верит, что в реалити встретит свою любовь, и сделает все возможное, чтобы не ошибиться в выборе! Его история начнется уже сегодня. Накануне премьеры в видеоанонсах телеканал СТБ представил телезрителям первых участниц.

Амбициозная Анна. Девушка учится в Бостонском колледже, который стал номером 1 по версии Financial Times.

«Я ищу сильного и ответственного мужчину, который позволит мне быть первой леди», – рассказывает о цели прихода на проект Анна.

Опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочки – Алла.

«Я вообще девочка сильная. Но Холостяк такой хороший!» – поделилась первым впечатлением от знакомства с главным героем участница.

Бывшая супруга экс-руководителя Офиса Президента – Анна.

«Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала “да”», – признается девушка.

Приоткрываем и другие подробности Первой вечеринки. После знакомства с главным героем участницы отправятся в зал, где их будут ждать диваны разных цветов. Возле каждого из них размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны Холостяку в его будущей избраннице. Каждой девушке нужно выбрать одно, которое наиболее точно ее описывает: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Но что будет дальше – никто из претенденток на сердце мужчины не ожидает…

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Одной из интриг остается – какие правила проекта изменит новый Холостяк.

«Михаил будет ломать стереотипы и менять правила. Причем делать это настолько филигранно и элегантно, что я задавался вопросом: “А что, так можно было?”. С Первой вечеринки никто не будет ожидать, что придумал Михаил, как все будет происходить, и так весь сезон! А еще зрителей ждет очень много страсти…» – поделился ведущий Григорий Решетник.

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