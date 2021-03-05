Подробиці Першої вечірки: невже Холостяк змінює правила?

Уже сьогодні телеглядачі СТБ побачать 1 випуск 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Традиційно знайомство Холостяка з учасницями пройде у форматі Першої вечірки.

Головний герой вірить, що в реаліті зустріне своє кохання, і зробить усе можливе, щоб не помилитися у виборі! Його історія почнеться вже сьогодні. Напередодні прем’єри у відеоанонсі телеканал СТБ представив телеглядачам перших учасниць.

Амбітна Анна. Дівчина навчається в Бостонському коледжі, який став номером 1 за версією Financial Times.

«Я шукаю сильного і відповідального чоловіка, який дозволить мені бути першою леді», — розповідає про мету приходу на проєкт Анна.

Досвідчена бізнес-леді, мама 15-річної доньки — Алла.

«Я взагалі дівчинка сильна. Але Холостяк такий хороший!» — поділилася першим враженням від знайомства з головним героєм учасниця.

Колишня дружина екскерівника Офісу Президента — Анна.

«Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала “так”», — зізнається дівчина.

Відкриваємо й інші подробиці Першої вечірки. Після знайомства з головним героєм учасниці вирушать до зали, де на них чекатимуть дивани різних кольорів. Біля кожного з них розміщені таблички з назвами людських якостей, які важливі Холостякові в його майбутній обраниці. Кожній дівчині потрібно вибрати одну, яка найточніше її описує: «чесна», «розумна», «красива» або «авантюрна». Але що буде далі — ніхто з претенденток на серце чоловіка не знає.

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Однією з інтриг залишається — які правила проєкту змінить новий Холостяк.

«Михайло ламатиме стереотипи і змінюватиме правила. Причому робити це буде настільки філігранно й елегантно, що я задавався питанням: “А що, так можна було?”. З Першої вечірки ніхто не чекатиме, що придумав Михайло, як усе буде відбуватися, і так весь сезон! А ще на глядачів чекає дуже багато пристрасті…» — поділився ведучий Григорій Решетник.

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