Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол будущего ребенка

Недавно стало известно, что экс-Холостяк Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова готовятся стать родителями. Супруги узнали пол ребенка на специальной вечеринке. Больше — в материале.

У себя на странице в социальной сети Даша и Никита активно делятся подробностями своей жизни. Так стало известно, что будущая мама прошла УЗИ, на котором определили пол малыша, но решила сохранить интригу и разделить радостный момент с близкими людьми. Конверт с результатами супруги передали своим друзьям, чтобы те организовали специальный шар с сюрпризом.

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Во время общей встречи с самыми родными и близкими Добрынины узнали, кто же у них родится. Когда влюбленные лопнули шар, то с него посыпалось голубое конфетти. Видео с новостью появилось на страницах Даши и Никиты в Instagram.

«Это сын», — написала Даша Квиткова.

Также известно, что имя будущие родители уже выбрали, однако такими подробностями пока делиться не станут.

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