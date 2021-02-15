Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали пол будущего ребенка

15.02.2021

Недавно стало известно, что экс-Холостяк Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова готовятся стать родителями. Супруги узнали пол ребенка на специальной вечеринке. Больше — в материале. 

У себя на странице в социальной сети Даша и Никита активно делятся подробностями своей жизни. Так стало известно, что будущая мама прошла УЗИ, на котором определили пол малыша, но решила сохранить интригу и разделить радостный момент с близкими людьми. Конверт с результатами супруги передали своим друзьям, чтобы те организовали специальный шар с сюрпризом. 

Больше по теме: #Сильный: СТБ и «Холостяк» продолжают кампанию против гендерных стереотипов

Во время общей встречи с самыми родными и близкими Добрынины узнали, кто же у них родится. Когда влюбленные лопнули шар, то с него посыпалось голубое конфетти. Видео с новостью появилось на страницах Даши и Никиты в Instagram.

«Это сын», — написала Даша Квиткова. 

Также известно, что имя будущие родители уже выбрали, однако такими подробностями пока делиться не станут. 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить