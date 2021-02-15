Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать майбутньої дитини

Нещодавно стало відомо, що екс-Холостяк Нікіта Добринін і його обраниця Даша Квіткова готуються стати батьками. Подружжя дізналося стать дитини на приуроченій вечірці. Більше — в матеріалі.

У себе на сторінці в соціальній мережі Даша і Нікіта активно діляться подробицями свого життя. Так стало відомо, що майбутня мама пройшла УЗД, де визначили стать малюка, але вирішила зберегти інтригу і розділити радісний момент з близькими людьми. Конверт з результатами подружжя передало своїм друзям, щоб ті організували спеціальну кулю з сюрпризом.

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Під час спільної зустрічі з найріднішими і близькими Добриніни дізналися, хто ж у них народиться. Коли закохані лопнули кулю, то з неї посипалося блакитне конфеті. Відео з новиною з’явилося на сторінках Даші і Нікіти в Instagram.

«Це син», — написала Даша Квіткова.

Також відомо, що ім’я майбутні батьки вже вибрали, однак такими подробицями поки ділитися не стануть.

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