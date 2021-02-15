Макс Михайлюк рассекретил пол будущего ребёнка

Недавно стало известно, что экс-Холостяк 10 сезона Макс Михайлюк впервые станет отцом. В День святого Валентина мужчина рассекретил пол будущего ребенка, опубликовав пост у себя на странице в Instagram. Больше — в материале.

Беби-бум продолжается. Макс Михайлюк и его возлюбленная рассекретили, кто же у них скоро родится. Пара ждёт дочь!

Михайлюк решил просто поделиться видео, которое мило подписал: «Женихи, занимайте очередь». А также поставил хэштег #itsagirl. В отличие от Никиты Добрынина и Даши Квитковой, которые устроили вечеринку, Михайлюки отправились на отдых, откуда заявили пол малыша. Сейчас будущие родители находятся в Египте. Пока срок Даши позволяет перелёты, двое активно путешествуют и наслаждаются прекрасным периодом семейной жизни.

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Добавим, что образ жизни Даши кардинально изменился. В отличие от раннего активного режима, сейчас беременность требует больше отдыха и покоя.

«Я до беременности вообще не ела мучное и столько сладкого. Сейчас за булочку с шоколадом готова руку откусить. Поэтому и прибавка в весе уже +15 кг», — рассказала будущая мама.

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