Экс-Холостяк 10 сезона ― пилот Макс Михайлюк ― поделился с поклонниками неожиданной, но довольно приятной новостью. Вскоре он впервые станет отцом! Фото будущих родителей, а также признания пары — читайте и смотрите в материале.

Бэби-бум активно набирает обороты. В начале 2021 года стало известно, что Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова станут родителями. А вскоре и экс-Холостяк 10 сезона признался, что станет папой. Макс Михайлюк опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной, на котором нежно целует ее в округлившийся животик. Более того, пилот признался, что целует его более 1000 раз на день.

«С каждым днем все ближе встреча с еще одной любовью моей жизни», — написал будущий отец.

Напомним, что будущая мать ребенка Михайлюка — известная 25-летняя модель Даша Хлистун. Девушка также поделилась фотографиями у себя в социальной сети, под которыми отметила, что они с папой очень ждут рождения малыша.

Редакция STB.UA от всей души поздравляет пару!

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