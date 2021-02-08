Екс-Холостяк 10 сезону Макс Михайлюк уперше стане батьком

Екс-Холостяк 10 сезону ― пілот Макс Михайлюк ― поділився з шанувальниками несподіваною, але доволі приємною новиною. Незабаром він уперше стане батьком! Фото майбутніх батьків, а також зізнання пари — читайте і дивіться в матеріалі.

Бебі-бум активно набирає обертів. На початку 2021 року стало відомо, що Нікіта Добринін і його обраниця Даша Квіткова стануть батьками. А незабаром і екс-Холостяк 10 сезону зізнався, що стане татом. Макс Михайлюк опублікував зворушливе фото зі своєю коханою, на якому ніжно цілує її в округлий животик. Ба більше, пілот зізнався, що цілує його більше 1000 разів на день.

«З кожним днем ​​усе ближче зустріч з іще однією любов’ю мого життя», — написав майбутній батько.

Нагадаємо, що майбутня мати дитини Михайлюка — відома 25-річна модель Даша Хлистун. Дівчина також поділилася фотографіями в себе в соціальній мережі, під якими зазначила, що вони з татом дуже чекають на народження малюка.

Редакція STB.UA від щирого серця вітає пару!

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