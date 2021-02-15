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Макс Михайлюк розсекретив стать майбутньої дитини

15.02.2021

Нещодавно стало відомо, що екс-Холостяк 10 сезону Макс Михайлюк вперше стане батьком.  У День святого Валентина чоловік розсекретив стать майбутньої дитини, опублікувавши пост у себе на сторінці в Instagram. Більше — в матеріалі.

Бебі-бум триває. Макс Михайлюк і його кохана розсекретили, хто ж у них скоро народиться. Пара чекає на донечку!

Михайлюк вирішив просто поділитися відео, яке мило підписав: «Женихи, займайте чергу». А також поставив хештег #itsagirl. На відміну від Нікіти Добриніна і Даші Квіткової, які влаштували вечірку, Михайлюки вирушили на відпочинок, звідки заявили про стать дитини. Зараз майбутні батьки перебувають у Єгипті. Поки термін вагітності Даші дозволяє перельоти, двоє активно подорожують і насолоджуються прекрасним періодом сімейного життя.

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Додамо, що спосіб життя Даші кардинально змінився. На відміну від раннього активного режиму, зараз вагітність вимагає більше відпочинку і спокою.

«Я до вагітності взагалі не їла борошняного і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому й додала у вазі вже +15 кг», — розповіла майбутня мама.

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