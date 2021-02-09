Гриша Решетник показал фото с тремя сыновьями
09.02.2021
Ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник показал трогательную фотографию с тремя сыновьями. Три настоящих богатыря растут в прекрасной любящей семье. Очень разные, но одинаково харизматичные дети, — как отметил Григорий у себя на странице в социальной сети.
Напомним, что недавно семья Решетников стала многодетной. Григорий и Кристина ― родители троих сыновей. Старших ребят ― Ивана и Дмитрия — зритель уже хорошо знает. А вот маленького Александра папа решил показать, нежно прижав к себе.
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Комментарии переполнены теплыми пожеланиями, комплиментами и восхищением зрителя. Редакция STB.UA также присоединяется и желает большой семье Решетников счастья.
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