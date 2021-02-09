Гриша Решетник показав фото з трьома синами
09.02.2021
Ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетник показав зворушливу фотографію з трьома синами. Троє справжніх богатирів ростуть у прекрасній, сповненій любові сім’ї. Дуже різні, але однаково харизматичні діти, — як зазначив Григорій у себе на сторінці в соціальній мережі.
Нагадаємо, що недавно сім’я Решетників стала багатодітною. Григорій і Христина ― батьки трьох синів. Старших хлопців — Івана та Дмитра — глядач уже добре знає. А ось маленького Олександра тато вирішив показати, ніжно пригорнувши до себе.
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Коментарі переповнені теплими побажаннями, компліментами і захопленням глядача. Редакція STB.UA також приєднується і зичить великій родині Решетників щастя.
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