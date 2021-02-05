5 марта на СТБ стартует 11 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании Михаил Заливако. В преддверии премьеры телеканал представил зрителям трогательный проморолик, посвященный новому сезону проекта. О том, как проходили съёмки с Михаилом, каким образом создавался транспортный трафик и почему котенок, который участвовал в ролике, заслуживает «Оскар», рассказала промодиректор СТБ Лидия Панькив.

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Идея проморолика

Создавая проморолик, мы всегда отталкиваемся от того, кто наш главный герой. Это своего рода визитка Холостяка, первое, что телезритель узнает о нем в эфире. Наша задача – за эти 40 секунд максимально раскрыть человека, показать, кто он и какие у него главные человеческие качества. Глядя на Мишу, первое, что ты понимаешь: это красивый, сильный мужчина, с хорошими физическими данными. Он надежный и серьезный. А как только начинает улыбаться, ощущаешь и его доброту. Насколько он большой, настолько и добрый (улыбается). Мы зацепились за историю, что у Миши есть коты и он любит животных. Нам захотелось передать ее зрителям: Холостяк не просто человек с большим телом и мышцами, но и с большим сердцем. Когда мужчина может проявлять свою чуткость и заботу, это всегда подкупает. А Миша именно такой.

Сюжет

Наш герой очень торопится на свидание к любимой (за которой он пришел в проект). Он собирается сделать ей предложение. Холостяк в предвкушении этой встречи. И у него все под контролем. Но вдруг он попадает в огромную пробку. Герой начинает немного волноваться, ведь любимая его ждет. Но даже в этих обстоятельствах, среди шума, спешки, снегопада и сумасшедшего потока машин, Холостяк замечает на дороге беззащитного маленького котенка, непонятным образом оказавшегося в эпицентре трафика. Он спасает его и вместе с новым другом дальше едет к любимой. Поступок героя говорит о том, что, какие бы большие цели он перед собой ни ставил, на пути к ним он всегда выберет человечность и не пройдет мимо, если кто-то нуждается в помощи. Если Холостяк может остановиться, чтобы спасти и приютить котенка в сложных обстоятельствах, то что говорить о любимой женщине. Он всегда подставит свое надежное плечо, и на него можно положиться и довериться.

Особенности съемок

Автомобильный трафик, который видят зрители в проморолике, создавался искусственно. Мы, конечно, могли перекрыть город и снимать на одной из улиц, но нам не хотелось создавать для киевлян неудобства. Люди точно не должны страдать из-за съемок. Поэтому мы нашли больше 50 автомобилей. У каждого водителя была рация, они следовали командам режисера. Несколько раз ездили по территории, чтобы следы на снегу выглядели реалистично. Большие экраны создавали неоновый свет, который помог передать вечернюю романтическую атмосферу города и настроение. Но мы не ожидали, что в день съемок начнется снегопад и резко станет так холодно. У съемочной группы даже техника замерзала. Наш Холостяк был одет в легкое пальто, но ни на что не жаловался. Он даже сам инициировал дополнительные дубли для лучшего кадра. Еще Миша часто улыбался. А поскольку в составе съемочной группы много девушек, это их точно согревало (улыбается).

Ни один котик не пострадал

Чтобы наш герой не мерзнул, мы думали пригласить на съемку дублера, но Миша сообщил, что сам будет сниматься во всех кадрах и работать до утра. Также мы взяли на площадку несколько дублеров нашего второго героя – котенка. Но и они не понадобились, ведь все кадры удалось снять со второго дубля. Котенок не успел ни замерзнуть, ни испугаться. До выхода в кадр малыш находился в тепле вместе со своей хозяйкой. А на точку съемки между стоящими автомобилями мы разместили подстилку, чтобы маленькому герою было максимально комфортно и он не стоял лапками на снегу. Кстати, удобство и максимальная безопасность котенка было не только задачей съемочной группы, но и одним из условий Холостяка. И малыш это, наверное, почувствовал – ему определенно понравился Миша. В самом последнем кадре, сидя на переднем сидении рядом с букетом, котенок неожиданно поднял голову и очень мило посмотрел на Холостяка, заглянул ему прямо в глаза! Так что дружба на площадке завязалась. Кроме того, пушистик оказался крутым актером. Когда Миша взял его на руки, он сам мяукнул. Наш маленький герой точно заслуживает «Оскар» (улыбается).

Режиссер – Александр Стеколенко.

Оператор – Денис Лущик.

Режиссер монтажа – Анатолий Дьяконов.

Музыкальный продюсер – Владислав Музыченко.

Авторы идеи – Лидия Панькив, Наталья Проценко.

Продюсер – Андрей Куприенко.

Не пропустите 11 сезон проекта «Холостяк» уже 5 марта в 19:00 на телеканале СТБ! Главный герой впервые попросит изменить правила. Но удастся ли ему это? Узнаете скоро.

Video: Холостяк с большим сердцем: как создавался проморолик главной весенней премьеры Как проходили съёмки с Холостяком 11 сезона Михаилом Заливако? Читайте больше о проморолике проекта Холостяк 2021 в Украине с Михаилом Заливако

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