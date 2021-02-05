Холостяк з великим серцем: як створювався проморолик головної весняної прем’єри

5 березня на СТБ стартує 11 сезон романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Напередодні прем’єри телеканал представив глядачам зворушливий проморолик, присвячений новому сезону проєкту. Про те, як проходили зйомки з Михайлом, як створювався транспортний трафік і чому кошеня, яке брало участь у ролику, заслуговує «Оскар», розповіла промодиректорка СТБ Лідія Паньків.

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Ідея проморолика

Створюючи проморолик, ми завжди відштовхуємося від того, хто наш головний герой. Це свого роду візитівка Холостяка, перше, що телеглядач дізнається про нього в ефірі. Наше завдання – за ці 40 секунд максимально розкрити людину, показати, хто вона і які в неї головні людські якості. Дивлячись на Михайла, перше, що ти розумієш: це красивий, сильний чоловік, з хорошими фізичними даними. Він надійний і серйозний. А тільки-но починає усміхатися, відчуваєш ще й його доброту. Наскільки він великий, настільки і добрий (усміхається). Ми зачепилися за історію, що у Михайла є коти і він любить тварин. Нам захотілося передати її глядачам: Холостяк не просто людина з великим тілом і м’язами, але й з великим серцем. Коли чоловік може проявляти свою чуйність і турботу, це завжди підкуповує. А Міша саме такий.

Сюжет

Наш герой дуже поспішає на побачення до коханої (по яку він прийшов у проєкт). Він збирається зробити їй пропозицію. Холостяк у передчутті цієї зустрічі. І в нього все під контролем. Аж раптом він потрапляє у величезний затор. Герой починає трохи хвилюватися, адже кохана його чекає. Та навіть у цих обставинах, серед шуму, поспіху, снігопаду і божевільного потоку автівок, Холостяк помічає на дорозі беззахисне маленьке кошеня, яке незрозумілим чином опинилося в епіцентрі трафіку. Він рятує його і разом з новим другом далі їде до коханої. Вчинок героя свідчить про те, що, хоч би які великі цілі він перед собою ставив, на шляху до них він завжди вибере людяність і не пройде повз, якщо хтось потребує допомоги. Якщо Холостяк може зупинитися, щоб урятувати і прихистити кошеня в складних обставинах, то що говорити про кохану жінку. Він завжди підставить своє надійне плече, і на нього можна покластися і довіритися.

Особливості зйомок

Автомобільний трафік, який бачать глядачі у проморолику, створювався штучно. Ми, звичайно, могли перекрити місто і знімати на одній з вулиць, але нам не хотілося створювати для киян незручності. Люди точно не повинні потерпати через зйомки. Тому ми знайшли понад 50 автомобілів. У кожного водія була рація, вони виконували команди режисера. Кілька разів їздили по території, щоб сліди на снігу мали реалістичний вигляд. Великі екрани створювали неонове світло, яке допомагало передати вечірню романтичну атмосферу міста і настрій. Але ми не очікували, що в день зйомок почнеться снігопад і різко стане так холодно. У знімальної групи навіть техніка замерзала. Наш Холостяк був одягнений у легке пальто, але ні на що не скаржився. Він навіть сам ініціював додаткові дублі для кращого кадру. Ще Міша часто усміхався. А оскільки в складі знімальної групи багато дівчат, це їх точно зігрівало (усміхається).

Жоден котик не постраждав

Щоб наш герой не мерзнув, ми думали запросити на зйомку дублера, але Міша повідомив, що сам зніматиметься у всіх кадрах і працюватиме до ранку. Також ми взяли на майданчик кілька дублерів нашого другого героя – кошеняти. Але й вони не знадобилися, адже всі кадри вдалося зняти з другого дубля. Кошеня не встигло ні замерзнути, ні злякатися. До виходу в кадр малюк перебував у теплі разом зі своєю господинею. А на точку зйомки між нерухомими автомобілями ми поклали підстилку, щоб маленькому герою було максимально комфортно і він не стояв лапками на снігу. До речі, зручність і максимальна безпека кошеняти були не тільки завданням знімальної групи, а й однією з умов Холостяка. І малюк це, напевно, відчув – йому точно сподобався Міша. В останньому кадрі, сидячи на передньому сидінні поряд з букетом, кошеня несподівано підняло голову і дуже мило подивилося на Холостяка, зазирнувши йому просто в очі! Так що дружба на майданчику зав’язалася. Крім того, пухнастик виявився крутим актором. Коли Міша взяв його на руки, він сам нявкнув. Наш маленький герой точно заслуговує «Оскар» (усміхається).

Режисер – Олександр Стеколенко.

Оператор – Денис Лущик.

Режисер монтажу – Анатолій Дьяконов.

Музичний продюсер – Владислав Музиченко.

Автори ідеї – Лідія Паньків, Наталія Проценко.

Продюсер – Андрій Купрієнко.

Не пропустіть 11 сезон проєкту «Холостяк» уже 5 березня о 19:00 на телеканалі СТБ! Головний герой уперше попросить змінити правила. Та чи вдасться йому це? Дізнаєтеся скоро.

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