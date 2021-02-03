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Как сложилась судьба котенка из проморолика проекта «Холостяк»-11

03.02.2021

Хотите попасть на съемочную площадку проморолика проекта «Холостяк»-11? Тогда вам сюда! Редакция STB.UA делится эксклюзивными фото волшебного процесса. А также отвечает на интересующий вас вопрос о судьбе котенка в холодной столичной пробке. Смотрите и читайте больше в материале.

Сказочный зимний ролик, приуроченный к старту 11 сезона, покорил зрительниц. Холостяк с большим сердцем сам является хозяином двух кошек, поэтому никогда не останется равнодушным к четырехлапым друзьям. 

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Так, в проморолике Михаил спасает маленького котёнка, который оказался на заснеженной дороге среди машин. 

И если зрителей волнует судьба кота, то ему мерзнуть точно не пришлось. Все пробные дубли его заменял плюшевый друг. Участие котенка свелось к одному дублю, после чего он отправился греться Михаилу под пальто. 


Не пропустите премьеру 11 сезона проекта «Холостяк» уже 5 марта на телеканале СТБ в 19:00!

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