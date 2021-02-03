Як склалася доля кошеняти з проморолику проєкту «Холостяк»-11

Хочете потрапити на знімальний майданчик проморолику проєкту «Холостяк»-11? Тоді вам сюди! Редакція STB.UA ділиться ексклюзивними фото чарівного процесу. А також відповідає на запитання про долю кошеняти в холодному столичному заторі. Дивіться і читайте більше в матеріалі.

Казковий зимовий ролик, приурочений до старту 11 сезону, підкорив глядачок. Холостяк з великим серцем сам є господарем двох кішок, тому ніколи не залишиться байдужим до чотирилапих друзів.

Більше на тему: Диявольськи красивий: реакція мережі на нового Холостяка Михайла Заливака

Так, у проморолику Михайло рятує маленьке кошеня, яке опинилося на засніженій дорозі серед машин.

І якщо глядачів хвилює доля кота, то йому мерзнути точно не довелося. Усі пробні дублі його заміняв плюшевий друг. Участь кошеняти звелася до одного дублю, після чого воно відправилося грітися Михайлу під пальто.

Не пропустіть прем’єру 11 сезону проєкту «Холостяк» уже 5 березня на телеканалі СТБ о 19:00!

Telegram Читайте нас також у Viber