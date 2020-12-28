KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво

Марина Круть (KRUTЬ) представила праздничное видео на песню «Забери мене до себе на Різдво».

«Забери мене до себе на Різдво» – это чувственная лирическая баллада о разделенных расстоянием и временем влюбленных, мечтающих быть вместе. Соединить их сердца могут только рождественские чудеса.

История создания песни следующая: год назад, накануне Рождества, певица не получила визу и не смогла встретить праздник вместе со своим возлюбленным. Осознание того, что Рождество и все праздники девушка проведет одна, со слезами на глазах Марина за 15 минут написала акустическую версию песни и выложила в сеть пообещав, если видео наберет более 5000 просмотров – она запишет акустическую версию. После нескольких тысяч просмотров – KRUTЬ представляет праздничное видео и полноформатный сингл на песню «Забери мене до себе на Різдво».

Атмосфера видео транслирует одиночество человека – безлюдные улицы и холодный ночной город, по которому гуляет бандуритска. Но потом, появляется улыбка. Это заигрывание со зрителем транслирует умение принимать обстоятельства и радоваться всему, что с тобой происходит.

«Эта песня о моей истории. Семь лет подряд я работаю на все новогодние праздники. Я смотрю на людей по другую сторону сцены и всегда искренне радуюсь влюбленным людям, имеющим счастье праздновать вместе новогодние праздники. Так сложилось, что моя любовь далеко за океаном, и 2020 год вносит свои коррективы. Все, что мне остается делать, – писать такие терапевтические песни, для людей и для себя, прежде всего, где каждая строка пережитая до слез.

P.S. Ваша любовь лучший санаторий», – говорит Марина Круть о своей песне.

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