KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво

Марина Круть (KRUTЬ) презентувала святкове відео на пісню «Забери мене до себе на Різдво».

«Забери мене до себе на Різдво» – це чуттєва лірична балада про розділених відстанню та часом закоханих, які мріють бути разом. Поєднати їхні серця можуть лише різдвяні дива.

Історія створення пісні наступна: рік тому, напередодні Різдва, співачка не отримала візу та не змогла зустріти свято разом зі своїм коханим. Усвідомлення того, що Різдво і усі свята дівчина проведе одна, зі сльозами на очах Марина за 15 хвилин написала акустичну версію пісні та виклала у мережу пообіцявши, якщо відео набере більше 5000 переглядів – вона запише акустичну версію. Після декількох тисяч переглядів – KRUTЬ презентує святкове відео та повноформатний сингл на пісню «Забери мене до себе на Різдво».

Атмосфера відео транслює одинокість людини – безлюдні вулиці і холодне нічне місто, по якому гуляє бандуритска. Та згодом, з’являється посмішка. Це загравання з глядачем транслює вміння приймати обставини і радіти всьому, що з тобою стається.

«Ця пісня про мою історію. Сім років поспіль я працюю на всі новорічні свята. Я дивлюся на людей по інший бік сцени і завжди щиро радію закоханим людям, що мають щастя святкувати разом новорічні свята. Так склалось, що моя любов далеко за океаном, і 2020 рік вносить свої корективи. Усе, що мені залишається робити, – писати такі терапевтичні пісні, для людей і для себе, перш за все, де кожен рядок пережитий до сліз.

P.S.Ваша любов найкращий санаторій», – говорить Марина Круть про свою пісню.



Більше на тему: Євробачення 2021: Оголошено дати проведення конкурсу

Читайте нас також у Viber і Telegram.