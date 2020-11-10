Як захиститися від заздрості, зурочення та порчі? Заздрість – одне з найпідступніших і неконтрольованих почуттів, яке нерідко штовхає людей на погані вчинки. Дворазовий переможець «Битви екстрасенсів», а також постійний експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов поділився кількома правилами, завдяки яким ви будете захищені від зурочення, порчі та заздрості.

Чому виникає заздрість і чим вона небезпечна?

«Люди часто приміряють на себе чужу долю, чужі успіхи і досягнення. А неможливість зрівнятися в показниках багатства, слави, любові, краси, успішності стає непосильним тягарем, ім’я якому «заздрість». У народі кажуть: від заздрості людина старіє. І ці слова справедливі. Адже замість того, щоб радіти своєму життю і шукати в ньому щастя, людина безцільно проживає дні з руйнівними думками і примарною надією отримати те, що має хтось інший», – розповів Хаял Алекперов.

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«Заздрість викликає в людини бажання за всяку ціну насолити тому, хто успішніше, штовхає людей на нерозумні, злі вчинки. І якщо зробити це безпосередньо людина не може, то часто вибирає «енергетичні атаки» на кшталт порчі або зурочення. А жертвою такої атаки може стати хто завгодно. Для цього не обов’язково бути казковим багатієм або знаменитою людиною. Досить мати те, чого немає у когось іншого – красиву зовнішність, вміння заробляти, щасливу сім’ю або навіть просто нову пару взуття», – додав екстрасенс.

Як захиститися від зурочення, порчі та заздрості?

Не можна навмисно стати невдахою чи відмовитися від інших благ тільки тому, щоб тобі не заздрили! Але цілком можна захиститися від заздрісників на енергетичному рівні. Для цього варто дотримуватися цих простих, але дуже ефективних порад:

Намагайтеся менше виставляти своє життя напоказ в соціальних мережах. Це не тільки провокує заздрісників, але і дає їм прекрасний інвентар для «нечистих справ» у вигляді ваших свіжих фото. Якщо вже дуже кортить, намагайтеся не виставляти в мережі фото на повний зріст. За таким фото заздрісник може легко вам нашкодити. Небажано також давати в користування недоброзичливцям зображення, на яких чітко видно очі і особливо їх колір. Очі не даремно називають «дзеркалом душі». Через погляд людина передає свою енергетику і приймає енергетику навколишнього світу. А тому своє зображення краще обробляти, благо, зараз цьому сприяє наявність безлічі фільтрів для фото.

Не діліться планами на майбутнє з малознайомими людьми або потенційними недоброзичливцями. Адже заздрість і зурочення за своєю природою дуже схожі. Зурочення – це погляд, ненавмисний енергетичний вплив. Людина побачить ваші успіхи і радості і своїм поглядом передасть негатив. Але сила «недоброго ока», підкріпленого заздрістю, помітно зростає.

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Хорошим способом захиститися від «лихого ока» заздрісника є нитка на зап’ясті червоного або будь-якого іншого яскравого кольору. Саме вона першою падає в око при погляді на людину, а отже забирає негативну енергетику зурочення і заздрості на себе.

Носіть при собі срібло і по можливості камінь сердолік – найкращий енергетичний захист від заздрості.

і по можливості камінь сердолік – найкращий енергетичний захист від заздрості. Вберегти себе від заздрісників допоможе дзеркало. Важливий момент: воно повинне бути новим. І розташовуватися так, щоб в нього дивилися не ви, а ваш співрозмовник або гість. Поставте його на робочому столі або на вході в будинок, і воно, немов щит, буде брати на себе негативну енергетику, що йде від заздрісників і недоброзичливців.

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