Как защититься от зависти, сглаза и порчи? Зависть – одно из самых коварных и неконтролируемых чувств, которое нередко толкает людей на плохие поступки. Двукратный победитель «Битвы экстрасенсов», а также постоянный эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов поделился несколькими правилами, благодаря которым вы будете защищены от сглаза, порчи и зависти.

Почему возникает зависть и чем она опасна?

«Люди часто примеряют на себя чужую судьбу, чужие успехи и достижения. А невозможность сравняться в показателях богатства, славы, любви, красоты, успешности становится непосильным бременем, имя которому «зависть». В народе говорят: от зависти человек стареет. И эти слова справедливы. Ведь вместо того, чтобы радоваться своей жизни и искать в ней счастье, человек бесцельно проживает дни с разрушительными мыслями и призрачной надеждой заполучить то, что имеет кто-то другой», – рассказал Хаял Алекперов.

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«Зависть побуждает в человеке желание любой ценой насолить тому, кто успешнее, толкает людей на безрассудные, злые поступки. И если сделать это напрямую человек не может, то часто выбирает «энергетические атаки» вроде порчи или сглаза. А жертвой такой атаки может стать кто угодно. Для этого не обязательно быть сказочным богачом или знаменитым человеком. Достаточно иметь то, чего нет у кого-то другого, – красивую внешность, умение зарабатывать, счастливую семью или даже просто новую пару обуви», – добавил экстрасенс.

Как защититься от сглаза, порчи и зависти?

Нельзя преднамеренно стать неудачником или отказаться от других посланных свыше благ только потому, чтобы тебе не завидовали! Но вполне можно защититься от завистников на энергетическом уровне. Для этого стоит следовать этим простым, но очень эффективным советам:

Старайтесь меньше выставлять свою жизнь напоказ в социальных сетях. Это не только провоцирует завистников, но и дает им прекрасный инвентарь для «нечистых дел» в виде ваших свежих фото. Если уж очень невтерпеж, старайтесь не отправлять в сеть фото в полный рост. По такому фото завистник может легко вам навредить. Нежелательно также давать в пользование недоброжелателям изображения, на которых четко видны глаза и особенно их цвет. Глаза не зря называют «зеркалом души». Через взгляд человек передает свою энергетику и принимает энергетику окружающего мира. А потому свое изображение лучше обрабатывать, благо сейчас этому способствует наличие множества фильтров для фото.

Не делитесь грядущими планами с малознакомыми людьми или потенциальными недоброжелателями. Ведь зависть и сглаз по природе своей очень похожи. Сглаз – это взгляд. Неумышленное энергетическое воздействие. Человек увидел ваши успехи и радости, и своим взглядом передал негатив. Но сила «недоброго ока», подкрепленного завистью, заметно возрастает.

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Отличным способом защититься от «дурного глаза» завистника является нить на запястье красного или любого другого яркого цвета. Именно она первой падает в глаз при взгляде на человека и, следовательно, забирает отрицательную энергетику сглаза и зависти на себя.

Носите при себе серебро и по возможности камень сердолик – лучшую энергетическую защиту от зависти.

и по возможности камень сердолик – лучшую энергетическую защиту от зависти. Обезопасить себя от завистников поможет зеркало. Важный момент: оно должно быть новым. И располагаться так, чтобы в него смотрелись не вы, а ваш собеседник или гость. Разместите его на рабочем столе или при входе в дом, и оно, словно щит, будет брать на себя отрицательную энергетику, исходящую от завистников и недоброжелателей.

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