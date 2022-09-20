Консервований перець: рецепт болгарського перцю на зиму

Консервований болгарський перець: рецепт на зиму
Як законсервувати болгарський перець на зиму, щоб він зберіг усі свої смакові якості, а також вітаміни та інші корисні речовини? Зробіть це за рецептом «Все буде добре», і ви насолоджуватиметеся смаком солодкого, м’ясистого болгарського перцю аж до самої весни!
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ВАЖЛИВО: для цього рецепту потрібен свіжий солодкий перець з товстими м’ясистими стінками яскраво-червоного кольору, щоб він не розпався.
Інгредієнти:
- перець солодкий – 6 шт.
- часник – 5 зуб.
- кріп – 1 пуч.
- гострий перець – 1 шт.
- соняшникова олія – 2 ст. л.
- оцет – 2 ст. л.
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 1 ст. л.
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Приготування:
- Помити перець, змастити його олією та відправити в розігріту до 170 °С духовку на 20 хв.
- Потім опустити перець в холодну воду з сіллю на кілька хвилин. Очистити від шкірки й насіння.
- Приготувати начинку: змішати в блендері гострий перець, сіль, цукор, часник, кріп, соняшникову олію, оцет.
- Накласти трохи начинки в кожну перчину, потім скласти їх у стерилізовані банки.
- Простерилізувати перець 15-20 хв, закатати кришками.
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