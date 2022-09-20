Консервированный перец: рецепт болгарского перца на зиму

Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму
Как законсервировать болгарский перец на зиму, чтобы он сохранил все свои вкусовые качества, а также витамины и другие полезные вещества? Сделайте это по рецепту «Все буде добре», и вы будете наслаждаться вкусом сладкого, мясистого болгарского перца до самой весны!
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ВАЖНО: для этого рецепта необходимо брать свежий сладкий перец с толстыми мясистыми стенками ярко-красного цвета, чтобы он не распался.
Ингредиенты:
- перец сладкий – 6 шт.
- чеснок – 5 зуб.
- укроп – 1 пуч.
- острый перец – 1 шт.
- подсолнечное масло – 2 ст. л.
- уксус – 2 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Помыть перец, смазать его подсолнечным маслом и отправить в разогретую до 170 °С духовку на 20 минут.
- Затем опустить перец в холодную воду с солью на несколько минут. Очистить от кожуры и семечек.
- Приготовить начинку: смешать в блендере острый перец, соль, сахар, чеснок, укроп, подсолнечное масло, уксус.
- Поместить немного начинки в каждый перец, затем отправить овощи в стерилизованные банки.
- Простерилизовать перец 15-20 минут, закатать крышками.
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