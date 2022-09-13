Консервовані помідори на зиму: 3 рецепти приготування

Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти

Як приготувати консервовані помідори? «Все буде добре» ділиться своїми найкращими рецептами консервованих помідорів. Готуйте помідори цілими або нарізаними, додайте моркву, цибулю і навіть яблуко, консервуйте в розсолі або винному маринаді. Кожен з рецептів порадує чудовим смаком і простотою приготування.

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Консервовані зелені помідори з яблуками

Інгредієнти:

помідор зелений – 1 кг

перець болгарський – 2 шт.

яблука тверді – 2 шт.

цибуля – 2 шт.

морква – 1 шт.

цукор – 3 ст. л.

оцет яблучний – 100 мл

сіль – 1 ст. л.

лавровий лист – 2-3 шт.

часник – 2–3 зубчики

листя смородини

кріп (парасольки) – 30 г

лист хрону – 1 шт.

перець горошком

коріандр

Приготування:

Розсіл: вода – 1 літр, цукор – 3 ст. л, оцет яблучний – 100 мл, сіль – 1 ст. л. Банки стерилізуємо на водяній бані за допомогою кільця. Помідори розрізаємо на 4 частини, трохи підсолюємо та залишаємо на ніч, аби пустили сік. Накладаємо в стерилізовані банки помідори, перець, моркву, яблука, цибулю. Додаємо спеції, зелень. Робимо розсіл і заливаємо ним помідори. Стерилізуємо 7–10 хвилин начинені банки з розсолом. Щипцями дістаємо банку, закупорюємо.

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Консервовані червоні помідори в желе

Інгредієнти на 1 л води:

цукор – 5 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

желатин – 1 ст. л.

оцет – 3 ч. л.

великі помідори – 2,5 кг

перець горошком

лавровий лист – 3 шт.

петрушка, часник

Приготування:

Желатин замочуємо в 1/2 склянці води. На дно вимитої та стерилізованої банки кладемо по 1 листочку лаврового листа, 5 гілочок петрушки, 3 зубчики часнику, перець горошком. Помідори розрізаємо на половинки й кладемо розрізом вниз. Желатин розпускаємо на водяній бані. Готуємо розсіл з солі, цукру та літра води. У киплячий розсіл додаємо желатин, і даємо півхвилини докипіти. Заливаємо помідори, додаємо по 1 ч. л. оцту в кожну банку та стерилізуємо 15 хвилин.

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Консервовані червоні помідори у вині

Інгредієнти:

помідори

вино червоне, сухе – 0,5 л

вода – 0,5 л

цукор – 100-200 г

сіль – 30 г

Приготування:

Вибираємо невеликі темні помідори. Стерилізуємо чисті банки та складаємо помідори. Готуємо маринад: 0,5 л сухого червоного вина + 0.5 л води, 200 г цукру, 30 г солі, коріандр. Заливаємо помідори маринадом, кип’ятимо 10 хвилин. Законсервовуємо й ставимо на кришки, накриваємо ковдрою.

Video: Консервовані помідори на зиму: топ-3 рецепти Рецепти зелених і червоних консервованих помідорів на зиму. Консервуйте помідори цілими і шматочками, з морквою, цибулею та яблуками! 3 найсмачніших рецепти консервованих помідорів

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