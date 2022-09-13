Консервированные помидоры на зиму: 3 рецепта приготовления

Консервированные помидоры на зиму: топ-3 рецепта

Как приготовить консервированные помидоры? «Все буде добре» делится своими лучшими рецептами консервированных помидоров. Готовьте помидоры целиком или дольками, добавляйте морковь, лук и даже яблоко, консервируйте в рассоле или винном маринаде. Каждый из рецептов порадует восхитительным вкусом и простотой приготовления.

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Консервированные зеленые помидоры с яблоками

Ингредиенты:

помидор зеленый – 1 кг

перец болгарский – 2 шт.

яблоки твердые – 2 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

сахар – 3 ст. л.

уксус яблочный – 100 мл

соль – 1 ст. л.

лавровый лист – 2-3 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

листья смородины

укроп (зонтики) – 30 г

лист хрена – 1 шт.

перец горошком

кориандр

Приготовление:

Рассол: вода – 1 литр, сахар – 3 ст. л, уксус яблочный – 100 мл, соль – 1 ст. л. Банки стерилизуем на водяной бане с помощью кольца. Помидоры разрезаем на 4 части, немного подсаливаемым и оставляем на ночь,чтобы пустили сок. Накладываем в стерилизованную банку помидоры, перец, морковь, яблоки, лук. Добавляем специи, зелень. Делаем рассол и заливаем им помидоры. Стерилизуем 7–10 минут начиненные банки с рассолом. Щипцами достаем банку, закупориваем.

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Консервированные красные помидоры в желе

Ингредиенты на 1 л воды:

сахар – 5 ст. л

соль – 1 ст. л.

желатин – 1 ст. л

уксус – 3 ч. л.

крупные помидоры – 2,5 кг

перец горошком

лавровый лист – 3 шт.

петрушка, чеснок

Приготовление:

Желатин замачиваем в 1/2 стакане воды. На дно вымытой и стерилизованной банки кладем по 1 листочку лаврового листа, 5 веточек петрушки, 3 зубчика чеснока, перец горошком. Помидоры разрезаем на половинки и укладываем разрезом вниз. Желатин распускаем на водяной бане. Готовим рассол из соли, сахара и литра воды. В кипящий рассол добавляем желатин и даем полминуты покипеть. Заливаем помидоры, добавляем по 1 ч. л. уксуса в каждую банку и стерилизуем 15 минут.

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Консервированные красные помидоры в вине

Ингредиенты:

помидоры

вино красное, сухое – 0,5 л

вода – 0,5 л

сахар – 100-200 г

соль – 30 г

Приготовление:

Выбираем небольшие темные помидоры. Стерилизуем чистые банки и складываем помидоры. Готовим маринад: 0,5 л сухого красного вина + 0.5 л воды, 200 г сахара, 30 г соли, кориандр. Заливаем помидоры маринадом, кипятим 10 минут. Закатываем и ставим на крышки, накрываем одеялом.

Video: Консервированные помидоры на зиму: топ-3 рецепта Рецепты зеленых и красных консервированных помидоров на зиму. Консервируйте помидоры целиком и кусочками, с морковью, луком и яблоками! 3 самых вкусных рецепта консервированных помидоров

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