Гороховий суп: рецепт холодного горохового супу

Холодний гороховий суп від Ектора Хіменеса-Браво
Гороховий суп – це одна з улюблених страв усіх чоловіків України. Можливо, не всі жінки поділяють їхню думку, але все одно вміють готувати цю страву бездоганно. А ось про існування холодного супу з гороху мало хто знає, тому кулінарний експерт Ектор Хіменес-Браво з радістю вам допоможе освоїти нову страву для ваших половинок.
Більше на тему: Крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана
Складові:
- Зелений горошок – 500 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Цибуля – 1 шт.
- М’ята рублена – 1 скл.
- Овочевий бульйон – 500 мл
- Натуральний питний йогурт – 300 мл
- Обсмажені кедрові горішки – 50 г
Більше на тему: Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко
Приготування:
- У каструлі розігрійте олію на середній температурі, потім додайте подрібнену цибулю і обсмажте до золотистого кольору.
- Додайте горох, помішуйте й обсмажуйте ще хвилини 3. Після цього влийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння, зменшіть температуру і кип’ятіть протягом 5–8 хвилин, поки горошок стане м’яким і соковитим.
- Додайте м’яту, подрібніть суп блендером. У велику миску перелийте готову горохову суміш, додайте нежирний натуральний йогурт і трохи кедрових горішків.
- Охолодіть у холодильнику. Після цього холодний гороховий суп можна подавати. Прикрасьте його кедровими горішками та подрібненою м’ятою.
Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре