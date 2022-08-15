Гороховий суп: рецепт холодного горохового супу

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Все буде добре

Холодний гороховий суп від Ектора Хіменеса-Браво

15.08.2022

Гороховий суп – це одна з улюблених страв усіх чоловіків України. Можливо, не всі жінки поділяють  їхню думку, але все одно вміють готувати цю страву бездоганно. А ось про існування холодного супу з гороху мало хто знає, тому кулінарний експерт Ектор Хіменес-Браво з радістю вам допоможе освоїти нову страву для ваших половинок.

гороховый суп

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Складові:

  • Зелений горошок – 500 г
  • Оливкова олія – ​​2 ст. л.
  • Цибуля – 1 шт.
  • М’ята рублена – 1 скл.
  • Овочевий бульйон – 500 мл
  • Натуральний питний йогурт – 300 мл
  • Обсмажені кедрові горішки – 50 г

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Приготування:

  1. У каструлі розігрійте олію на середній температурі, потім додайте подрібнену цибулю і обсмажте до золотистого кольору.
  2. Додайте горох, помішуйте й обсмажуйте ще хвилини 3. Після цього влийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння, зменшіть температуру і кип’ятіть протягом 58 хвилин, поки горошок стане м’яким і соковитим.
  3. Додайте м’яту, подрібніть суп блендером. У велику миску перелийте готову горохову суміш, додайте нежирний натуральний йогурт і трохи кедрових горішків.
  4. Охолодіть у холодильнику. Після цього холодний гороховий суп можна подавати. Прикрасьте його кедровими горішками та подрібненою м’ятою.

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