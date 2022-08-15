Гороховый суп: рецепт холодного горохового супа

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Все буде добре

Холодный гороховый суп от Эктора Хименеса-Браво

15.08.2022

Гороховый суп – это одно из любимых блюд всех мужчин Украины. Возможно, не все женщины разделяют их мнение, но многие умеют готовить безупречно. А вот о существовании холодного супа из гороха мало кто знает, поэтому кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво с радостью вам поможет освоить новое блюдо для ваших вторых половинок.

гороховый суп

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Ингредиенты:

  • Зеленый горошек – 500 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Лук – 1 шт.
  • Мята рубленая – 1 ст.
  • Овощной бульон – 500 мл
  • Натуральный питьевой йогурт – 300 мл
  • Обжаренные кедровые орешки – 50

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Приготовление:

  1. В кастрюле разогрейте масло на средней температуре, потом добавьте измельчённый лук и обжарьте до золотистого цвета.
  2. Добавьте горох, помешивайте и обжаривайте еще минуты 3. После этого влейте овощной бульон, доведите до кипения, уменьшите температуру и кипятите на протяжении 58 минут, пока горошек станет мягким и сочным.
  3. Добавьте мяту, измельчите суп блендером. В большую миску перелейте готовую гороховую смесь, добавьте нежирный натуральный йогурт и немного кедровых орешков.
  4. Охладите в холодильнике. После этого холодный гороховый суп можно подавать. Украсьте его кедровыми орешками и измельчённой мятой.

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