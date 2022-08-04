Кабачкова ікра без стерилізація: рецепт покроковий

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Все буде добре

Кабачкова ікра на зиму: рецепт без стерилізації

04.08.2022

Саме час зайнятися заготовкою улюбленої кабачкової ікри на увесь рік. Довгий час вважалося, що збільшити термін зберігання продуктів і вбити усі бактерії можна тільки за допомогою стерилізації. Зараз такий складний і виснажливий для багатьох господинь процес вже не обов’язковий. Для цього потрібно тільки дотримуватися наступного рецепта кабачкової ікри без стерилізації від експерта  «Все буде добре» Асмік Гаспарян. До речі, за цим рецептом можна готувати не тільки кабачки, а й баклажани.

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кабачкова ікра без стерелізація

Інгредієнти:

  • Кабачки або баклажани – 1 кг
  • Цибуля ріпчаста – 500 г
  • Морква – 250 г
  • Часник – 1/2 головки
  • Коріння петрушки – 3-4 штуки
  • Перець болгарський – 150 г
  • Масло рослинне – 3/4 столової ложки.
  • Томати – 750 г
  • Цукор – 1 чайна ложка
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений за смаком

кабачкова ікра без стерелізація

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Як приготувати кабачкову ікру на зиму без стерилізації:

  1. Спочатку миємо та чистимо усі овочі. Очищаємо від лушпиння цибулю та часник, чистимо кабачки від шкірки та насіння, ріжемо на шматочки. У перців вирізаємо серцевину, моркву теж чистимо, у томатів прибираємо плодоніжки.
  2. Усі підготовлені овочі перекручуємо через м’ясорубку, щоб вийшла однорідна маса. Після цього все викладаємо в каструлю (або глибоку чавунну сковороду) і додаємо рослинне масло.
  3. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Далі зменшуємо вогонь і тушкуємо протягом 15-20 хвилин.
  4. За 5 хвилин до готовності додаємо сіль, цукор і перець, добре перемішуємо нашу майбутню ікру.
  5. Коли ікра приготується, потрібно розкласти її у банки, закрити та дати охолонути. Щоб консервація остигала повільно, треба огорнути її рушником або ковдрою. Після того як кабачкова ікра остаточно охолоне, прибираємо її в прохолодне темне місце.

Якщо Ви слідували кожному кроку та правильно виконали всі інструкції, то Ваша заготівля зберігатиметься цілий рік.

 

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