«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 18 липня?

Сьогодні, 18 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У понеділок, 18.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як людині, яка із зони активних бойових дій переїхала до безпечного місця, переналаштуватись на мирне життя?

Як батькам вберегти дітей від залучення до протиправної діяльності через інтернет під час війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 18 липня о 23:10 на СТБ!

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