Як заморозити овочі на зиму: важливі правила

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Все буде добре

Замороження овочів на зиму: як зробити це правильно

13.07.2022

Замороження овочів на зиму є дуже корисним і важливим заняттям. Але все не так просто, як може здатися на перший погляд. Адже неправильно заморожені овочі й фрукти втрачають весь свій вітамінний склад! Як заморозити овочі на зиму правильно, щоб вони зберегли свої корисні властивості, форму та колір? Докладніше читайте в нашому матеріалі, корисні поради від Тетяни Литвинової.

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Заморожування продуктів – це один із найстаріших способів збереження продуктів. З давніх часів людина завбачливо заморожувала рибу, дичину, фрукти й овочі. Першими запатентували цей метод збереження продуктів англійці – майже 200 років тому. На початку XX століття в США винахідник Г. С. Бейкер почав заморожувати фрукти й овочі з певною комерційною метою – зберігати непридатну частину врожаю, щоб продати її пізніше. Проведені експерименти в Німеччині довели, що продукти можна піддавати заморозці швидким способом – за кілька годин. А вже через рік Кларенс Бердс почав розробляти метод заморожування продуктів в маленьких контейнерах (пакетах) для продажу в магазинах. Сьогодні збереження продуктів шляхом різних методів заморозки широко застосовується в усьому світі. В Америці навіть відзначається Національний день заморожених харчових продуктів.

Овочева суміш, приготована власноруч, обійдеться залежно від інгредієнтів у 1020 грн/кг. Тобто, купуючи суміші, ми переплачуємо в два-три рази за власну лінь.

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Підготовлену зелень розділяємо порційно. Складаємо у велику миску. Промиваємо. Перекладаємо зелень з миски в друшляк. Промиваємо. Після останнього промивання перекладаємо знову в друшляк і залишаємо на декілька хвилин, щоб стікала вода. Просушуємо. На столі розстеляємо кухонний рушник і викладаємо нашу зелень для остаточної просушки. За цей час бажано декілька разів струсити, перемішати руками зелень, підіймаючи нижні шари догори. Просохлу зелень складаємо в маленькі пакетики. Випускаємо з пакета все повітря, створюємо вакуум, стискаючи руками. Пам’ятайте, все вологе повітря, що залишиться в пакеті, перетвориться на лід, а якщо видавити його, то вийде сухе заморожування. Зав’язуємо пакет на вузол і кладемо в морозилку. Потрібно укладати зелень в пакети невеликими порціями (150200 г максимум) і щільно зав’язувати, щоб вийшов твердий мішечок з мінімальним вмістом повітря.

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Як форму можна використовувати контейнери для льоду. Через добу просто виймаємо з форм вміст і складаємо в пакети. Ідеально для перших і гарячих страв, не треба класти додатково жир або рослинну олію (в суп, в пюре, в рибу). Додаємо за 23 хвилини до готовності або до подачі на стіл. Краще використати заморожену зелень протягом 6 місяців.

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Як зробити мексиканську суміш на зиму

Нам знадобляться свіжі кабачки, капуста броколі, болгарський перець, перець чилі, морква, горошок, кукурудза. Є овочі, які ми повинні попередньо пробланшувати. Але є й такі, що в цьому не мають потреби.

Капуста броколі дуже ніжна. Досить розділити на суцвіття, промити й обсушити.

Болгарський перець і перець чилі: найкрасивіші перчинки потрібно вимити, очистити від насіння й плодоніжок. Промити. Висушити. Можна нарізати їх на 4 частини соломкою. Не бланшуємо, оскільки вони можуть втратити свої смакові якості.

Кабачок вимити й ретельно висушити паперовим рушником. Якщо в кабачку вже почало утворюватися насіння, то необхідно видалити внутрішню частину. Нарізати кабачок кубиками. Бланшуємо близько 2 хвилин, використовуючи друшляк.

Морква: відрізаємо бадилля, моркву вимиваємо й очищаємо, занурюємо моркву в киплячу воду й залишаємо кип’ятити на 25 хв. Викладаємо моркву на друшляк, споліскуємо холодною водою, а потім сушимо паперовими рушниками.

Зелений горошок і кукурудза. Свіжий горошок і кукурудзу спочатку вилущіть. Потім опустіть в киплячу воду й варіть протягом 36 хвилин. Відкиньте на друшляк і відразу промийте холодною проточною водою.

Коли овочі готові, фасуємо їх в пакети й заморожуємо. Ми отримали власноруч приготовану мексиканську суміш. Прекрасна основа для всіляких рагу, супчиків, салатів. Оскільки ми використовуємо червоний перець, наша мексиканська суміш буде ідеальною основою для лечо. Можна приготувати нашу суміш з рисом в мультиварці або запекти в духовці з куркою.

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Запікаємо перці й баклажани. Далі, коли овочі охололи, можемо частину скласти в пакетики та заморозити на зиму, а частину використати зараз – для салату. Ще нам знадобляться помідори. З ними ми зробимо таке. Готуємо у вигляді пюре. Для цього свіжі помідори промиємо, обсушуємо, знімаємо шкірку й натираємо через сито або ж використовуємо блендер. Далі, щоб заготувати на зиму, їх варто трохи проварити, розкласти по контейнерах і відразу заморозити.

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Загальні рекомендації

1. При закладанні на зберігання великих обсягів продуктів необхідно враховувати, що за одну добу в морозилку можна додавати не більше 1 кг їжі на 8 літрів об’єму. В іншому випадку може статися різка зміна температури в морозилці, що призведе до псування деяких продуктів.

2. Перед заморожуванням продукти необхідно упаковувати в контейнери з щільно прилеглими кришками або спеціальні пакети для заморозки. Або хоча б щільно загортати в папір плівку або фольгу. Такі заходи дозволять зберегти колір і текстуру їжі, а також запобігти утворенню зайвих кристалів льоду.

3. Розділіть приготовані овочі на кілька компактних порцій, з розрахунком одноразового використання.

4. Не розморожуйте овочі під струменем гарячої води, адже так ви змиєте все корисне, що в них ще залишилося.

Video: Замороження овочів на зиму: як зробити це правильно

Замороження овочів на зиму - дуже корисна справа. Читайте, як заморозити овочі на зиму правильно, щоб вони зберегли свої корисні властивості, форму й колір

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