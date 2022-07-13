Как заморозить овощи на зиму: важные правила

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Заморозка овощей на зиму: как сделать это правильно

13.07.2022

Заморозка овощей на зиму является очень полезным и важным занятием. Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь замороженные овощи и фрукты теряют весь свой витаминный состав! Как заморозить овощи на зиму правильно, чтобы они сохранили свои полезные свойства, форму и цвет? Подробнее в нашем материале, полезные советы от Татьяны Литвиновой!

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Замораживание продуктов — это один из старейших способов их сохранения. С давних времен человек предусмотрительно замораживал рыбу, дичь, фрукты и овощи. Первыми запатентовали этот метод сохранения продуктов англичане – почти 200 лет назад. В начале XX века в США изобретатель Г. С. Бейкер начал замораживать фрукты и овощи с определенной коммерческой целью – сохранять непригодную часть урожая, чтобы продать ее позже. Проведенные эксперименты в Германии доказали, что продукты можно поддавать заморозке быстрым способом – за несколько часов. А уже через год Кларенс Бердс начал разрабатывать метод замораживания продуктов в маленьких контейнерах (пакетах) для продажи в магазинах. Сегодня сохранение продуктов путем различных методов заморозки широко применяется во всем мире. В Америке даже отмечается Национальный день замороженных пищевых продуктов.

Овощная смесь, приготовленная собственноручно, обойдется в зависимости от ингредиентов в 1020 грн/кг. То есть, покупая смеси, мы переплачиваем в два-три раза за собственную лень.

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Подготовленную зелень разделяем порционно. Складываем в большую миску. Промываем. Перекладываем зелень из миски в дуршлаг. Промываем. После последнего промывания перекладываем снова в дуршлаг и оставляем на несколько минут, чтобы хорошенько стекла вода. Просушываем. На столе расстилаем кухонное полотенце и выкладываем нашу зелень для окончательной просушки. За это время желательно несколько раз встряхнуть, перемешать руками зелень, поднимая нижние слои наверх. Просохшую зелень складываем в маленькие пакетики. Выпускаем из пакета весь воздух, создаем  вакуум, сдавливая руками. Помните, что весь влажный воздух, который останется в пакете, превратится в лед, а если выдавите его, то получится практически сухая заморозка. Завязываем пакет на узел и кладем в морозилку. Нужно укладывать зелень в пакеты небольшими порциями (150200 г максимум) и плотно завязать, чтобы получился твердый мешочек с минимальным содержанием воздуха.

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В качестве формы можно использовать контейнеры для льда. Через сутки просто вынимаем из форм содержимое и складываем в пакеты. Идеально для первых и горячих блюд, не надо класть дополнительно жир или растительное масло (в суп, в жаркое, в пюре, в рыбу). Добавляем за 23 минуты до готовности или до подачи  на стол. Лучше использовать замороженную зелень в течение 6 месяцев.

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Как сделать мексиканскую смесь на зиму

Нам понадобятся свежие кабачки, капуста брокколи, болгарский перец, перец чили, морковь, горошек, кукуруза. Есть овощи, которые мы должны предварительно пробланшировать. Но есть и такие, что в этом не нуждаются.

Капуста брокколи очень нежная. Достаточно разделить на соцветия, промыть и обсушить.

Болгарский перец и перец чили: самые красивые перчики надо вымыть, очистить от семян и плодоножек. Промыть. Высушить. Можно нарезать их на 4 части соломкой. Не бланшируем, так как они могут утратить свои вкусовые качества.

Кабачок вымыть и тщательно высушить бумажным полотенцем. Если в кабачке уже начали образовываться семена, то необходимо удалить внутреннюю часть. Нарезать кабачок кубиками. Бланшируем около 2 минут, используя дуршлаг.

Морковь: отрезаем ботву, морковь вымываем и очищаем, погружаем морковь в кипящую воду и оставляем кипятиться на 25 мин. Отбрасываем морковь на дуршлаг, споласкиваем холодной водой, а затем сушим бумажными полотенцами.

Зеленый горошек и кукуруза. Свежий горошек и кукурузу сначала вылущите. Затем опустите в кипящую воду и проварите 36 минут. Откиньте на дуршлаг и сразу промойте холодной проточной водой.

Когда овощи готовы, фасуем их в пакеты и замораживаем. Мы получили собственноручно приготовленную мексиканскую смесь. Прекрасная основа для всевозможных рагу, супчиков, салатов. Так как мы используем красный перец, наша мексиканская смесь будет идеальной основой для лечо. Можно приготовить нашу смесь с рисом в мультиварке или запечь в духовке с курицей.

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Запекаем перцы и баклажаны. Дальше, когда овощи остыли, можем часть спокойно сложить в пакетики и заморозить на зиму, а часть использовать сейчас – для салата. Еще нам понадобятся помидоры. С ними мы поступим следующим образом. Готовим в виде пюре. Для этого свежие помидоры промоем, обсушим, снимем шкурку и протрем через сито либо воспользуемся блендером. Дальше, чтобы заготовить на зиму, их стоит немного уварить, потом разложить по контейнерам и сразу заморозить.

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Общие рекомендации по заморозке овощей

1. При закладке на хранение больших объемов продуктов необходимо учитывать, что за одни сутки в морозилку можно добавлять не более 1 кг пищи на 8 литров объема. В противном случае может произойти резкое изменение температуры в морозилке, что приведет к порче некоторых продуктов.

2. Перед заморозкой продукты необходимо упаковывать в контейнеры с плотно прилегающими крышками или специальные пакеты для заморозки. Или хотя бы плотно заворачивать в бумагу, пленку или фольгу. Такие меры позволят сохранить цвет и текстуру пищи, а также предотвратить образование лишних кристаллов льда.

3. Разделите приготовленные овощи на несколько компактных порций, с расчетом одноразового использования.

4. Не размораживайте овощи под струей горячей воды, ведь так вы смоете все полезное, что в них еще осталось.

Video: Заморозка овощей на зиму: как сделать это правильно

Заморозка овощей на зиму - очень полезное дело. Читайте, как заморозить овощи на зиму правильно, чтобы они сохранили свои полезные свойства, форму и цвет

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