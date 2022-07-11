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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 11 липня?

11.07.2022

Телеканал СТБ продовжує надавати необхідну психологічну підтримку українцям. Важливі соціальні теми, переживання, основи ПТС та страхи розбирають професійні психологи. Сьогодні, 11 липня, о 23:10 вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов відповість на найактуальніші питання українців під час війни. Подробиці в анонсі STB.UA.

Допомога психолога: що буде у випуску від 11 липня

Сьогодні, 11 липня, вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога», де обговорять такі теми:

  • Як підготувати дітей до екстренних ситуацій в умовах війни?
  • Що робити, якщо не можеш звикнути до сну у бомбосховищі?

Не пропустіть сьогодні о 23:10 новий випуск рубрики «Допомога психолога» в ефірі телеканалу СТБ!

Як стати учасником програми «Допомога психолога»

учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

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