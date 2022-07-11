«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 11 июля?

Телеканал СТБ продолжает оказывать необходимую психологическую поддержку украинцам. Важные социальные темы, переживания, основы ПТС и страхи разбирают профессиональные психологи. Сегодня, 11 июля, в 23:10 выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

Сегодня, 11 июля, выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога», в котором обсудят такие темы:

Как подготовить детей к экстренным ситуациям в условиях войны?

Что делать, если не можешь привыкнуть ко сну в бомбоубежище?

Следует ли держать подростка за границей, пусть даже против его воли?

Не пропустите сегодня в 23:10 новый выпуск рубрики «Допомога психолога» в эфире телеканала СТБ!

Как стать участником программы «Допомога психолога»

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

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