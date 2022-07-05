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Все буде добре

Шоколадні вареники з вишнею на пару: рецепт покроковий

05.07.2022

Незвичайні шоколадні вареники з вишнею на пару за нашим рецептом порадують всю вашу сім’ю. Читайте, як приготувати шоколадні вареники з вишнями на пару від експертів програми  «Все буде добре». Покроковий рецепт приготування вже в матеріалі.

Більше на тему: Тісто для вареників: простий рецепт

шоколадные вареники с вишней

 

Інгредієнти:

  • Борошно – 3—3,5 ст.
  • Какао – 2—3 ст. л.
  • Кефір (2,5% жирності) – 250 г
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сіль – дрібка
  • Цукор – 1 ч. л. на кожен вареник
  • Рослинна олія – ​​1 ст. л.
  • Кип’ячена вода – 70 мл
  • Вишні без кісточок (можна використовувати як заморожені, так і свіжі) – 300 г

Більше на тему: Вареники з чорницею і лохиною: оригінальний рецепт

Приготування:

  1. Замість класичного тіста приготуємо шоколадне. Для цього розчиняємо у гарячій воді какао. Гасимо соду в кефірі та додаємо до какао. Гарненько все змішуємо й додаємо рослинну олію. В отриману масу висипаємо просіяне борошно невеликими порціями в кілька етапів. Замішуємо тісто.
  2. Переходимо до приготування начинки. Викладаємо вишні на сито так, щоб стекла уся рідина.
  3. Розкатуємо тісто завтовшки 2,5—3 мм. Воно має бути трохи товщим, ніж для звичних вареників.
  4. Беремо склянку й вирізаємо кружечки. Кладемо на кожен із них трохи цукру, потім – вишні. На кожен  кружечок знадобитися приблизно три вишеньки.
  5. Скріплюємо вареники півмісяцем. Готуємо на домашній пароварці 5-7 хвилин. Подаємо разом і кулькою улюбленого морозива або ягідним соусом із листком м’яти.

Смачного!

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