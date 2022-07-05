Шоколадные вареники с вишней на пару: рецепт пошаговый
Необыкновенные шоколадные вареники с вишней на пару по нашему рецепту порадуют всю вашу семью. Читайте, как приготовить шоколадные вареники с вишнями на пару от экспертов программы «Все буде добре». Пошаговый рецепт приготовления уже в материале.
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Ингредиенты:
- Мука — 3—3,5 ст.
- Какао — 2—3 ст. л.
- Кефир (2,5% жирности) — 250 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сахар — 1 ч. л. на каждый вареник
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Кипяченая вода — 70 мл
- Вишни без косточек (можно использовать как замороженные, так и свежие) — 300 г
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Приготовление:
- Вместо классического теста приготовим шоколадное. Для этого растворяем в горячей воде какао. Гасим соду в кефире и добавляем в какао. Хорошенько всё смешиваем и добавляем растительное масло. В получившуюся массу высыпаем просеянную муку небольшими порциями в несколько этапов. Замешиваем тесто.
- Приступаем к приготовлению начинки. Выкладываем вишни на сито таким образом, чтобы стекла вся жидкость.
- Раскатываем тесто толщиной 2,5-3 мм. Оно должно быть немного толще, чем для привычных вареников.
- Берем стакан и вырезаем кружочки. Кладем на каждый из них чуть-чуть сахара, потом – вишни. На каждый кружочек понадобиться примерно три вишенки.
- Скрепляем вареники полумесяцем. Готовим на домашней пароварке 5—7 минут. Подаем вместе с шариком любимого мороженого или ягодным соусом с листиком мяты.
Приятного аппетита!
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