З початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців або втратили більше половини доходів, або взагалі були звільнені. Багато людей перебувають у стресі через страх втратити роботу кожного дня. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснить, як не вигоріти на роботі в умовах війни.

Аліна з Харкова володіла салоном краси. Він зруйнований обстрілами, тому дівчина влаштувалася парикмахеркою в передмісті. Вона боїться втратити роботу, тому працює за набагато менші гроші. Тепер вона втомлена, роздратована і не може дозволити собі вихідний, бо раптом завтра роботи не стане. Продуктивність і якість роботи значно знижується, і вона боїться тепер вигоріти.

Рухаючись таким шляхом, ви можете швидко зламатися. Налаштуйте сон ― лягайте о 22 годині, харчування ― наприклад, тричі на добу та психічний відпочинок ― прогулянка перед сном.

Нагадайте собі, що ви одна, ресурс не є нескінченним, треба себе берегти.

За емоційним виснаженням йде фізичне. Через хворобу ви працювати не зможете. Беріть вихідні та відпочивайте протягом дня.

Дайте відповідь на питання: якщо роботи не стане, у яких трьох напрямках я можу шукати роботу? Пропишіть план дій ― чи є інші салони в місті, чи є вакансії на сайтах пошуку роботи.

Низька оплата труда може бути причиною вигорання. В умовах війни люди хапаються за будь-яку роботу, погоджуються на меншу оплату. Тому варто визначити найнижчий рівень можливої оплати.

Можливо, при низькій зарплаті, у вас будуть додаткові бонуси, знайомства.

Багато людей змушені були жити від зарплати до зарплати, тому уже в березні гроші закінчилися. Вчіться відкладати. Багато українців витрачають гроші виключно на житло та їжу. Зафіксуйте, скільки ви витрачаєте на місяць, щоб забезпечити мінімальні потреби, це знизить стрес.

Ваша внутрішня впевненість, що без підтримки ви не залишитеся, буде вас заспокоювати.

Пам’ятайте, що кожен, хто працює ― наближає нашу перемогу.

