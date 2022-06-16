Допомога психолога: Як не вигоріти на роботі в умовах війни?
З початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців або втратили більше половини доходів, або взагалі були звільнені. Багато людей перебувають у стресі через страх втратити роботу кожного дня. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснить, як не вигоріти на роботі в умовах війни.
Аліна з Харкова володіла салоном краси. Він зруйнований обстрілами, тому дівчина влаштувалася парикмахеркою в передмісті. Вона боїться втратити роботу, тому працює за набагато менші гроші. Тепер вона втомлена, роздратована і не може дозволити собі вихідний, бо раптом завтра роботи не стане. Продуктивність і якість роботи значно знижується, і вона боїться тепер вигоріти.
Ознаки вигорання:
- Відчуття постійної перевтоми;
- Погіршення стану здоров’я;
- Постійний головний біль;
- Безсоння;
- Дратівливість;
- Відчуття спустошеності;
- Відчуття непотрібності та безпорадності;
- Вживання алкоголю, психоактивних речовин.
Як не вигоріти на роботі в умовах війни
- Не приймайте радикальних рішень, поки не подбаєте про базові потреби: сон, харчування, відпочинок.
Рухаючись таким шляхом, ви можете швидко зламатися. Налаштуйте сон ― лягайте о 22 годині, харчування ― наприклад, тричі на добу та психічний відпочинок ― прогулянка перед сном.
- Повертайте собі чутливість та співчуття до власного стану.
Нагадайте собі, що ви одна, ресурс не є нескінченним, треба себе берегти.
- Якщо не давати собі відпочивати, організм змусить вас це зробити через хворобу.
За емоційним виснаженням йде фізичне. Через хворобу ви працювати не зможете. Беріть вихідні та відпочивайте протягом дня.
- Пропишіть план дій на випадок, якщо ви залишитесь без роботи.
Дайте відповідь на питання: якщо роботи не стане, у яких трьох напрямках я можу шукати роботу? Пропишіть план дій ― чи є інші салони в місті, чи є вакансії на сайтах пошуку роботи.
- Визначте для себе мінімальну зарплату, нижче якої ви не погодитеся працювати.
Низька оплата труда може бути причиною вигорання. В умовах війни люди хапаються за будь-яку роботу, погоджуються на меншу оплату. Тому варто визначити найнижчий рівень можливої оплати.
- Шукайте додаткову вигоду, яку ви можете отримати: знижки, знайомства, бартер.
Можливо, при низькій зарплаті, у вас будуть додаткові бонуси, знайомства.
- Навчитися відкладати гроші.
Багато людей змушені були жити від зарплати до зарплати, тому уже в березні гроші закінчилися. Вчіться відкладати. Багато українців витрачають гроші виключно на житло та їжу. Зафіксуйте, скільки ви витрачаєте на місяць, щоб забезпечити мінімальні потреби, це знизить стрес.
- Продумайте, де ви зможете отримати допомогу, якщо роботи не буде.
Ваша внутрішня впевненість, що без підтримки ви не залишитеся, буде вас заспокоювати.
- Знайдіть додаткову цінність та місію своєї роботи ― ви допомагаєте родині, армії та рятуєте економіку України.
Пам’ятайте, що кожен, хто працює ― наближає нашу перемогу.
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