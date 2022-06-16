З початку повномасштабного вторгнення росії мільйони українців або втратили більше половини доходів, або взагалі були звільнені. Багато людей перебувають у стресі через страх втратити роботу кожного дня. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснить, як не вигоріти на роботі в умовах війни.

Аліна з Харкова володіла салоном краси. Він зруйнований обстрілами, тому дівчина влаштувалася парикмахеркою в передмісті. Вона боїться втратити роботу, тому працює за набагато менші гроші. Тепер вона втомлена, роздратована і не може дозволити собі вихідний, бо раптом завтра роботи не стане. Продуктивність і якість роботи значно знижується, і вона боїться тепер вигоріти.

Ознаки вигорання:

Відчуття постійної перевтоми;

Погіршення стану здоров’я;

Постійний головний біль;

Безсоння;

Дратівливість;

Відчуття спустошеності;

Відчуття непотрібності та безпорадності;

Вживання алкоголю, психоактивних речовин.

Як не вигоріти на роботі в умовах війни

Не приймайте радикальних рішень, поки не подбаєте про базові потреби: сон, харчування, відпочинок.

Рухаючись таким шляхом, ви можете швидко зламатися. Налаштуйте сон ― лягайте о 22 годині, харчування ― наприклад, тричі на добу та психічний відпочинок ― прогулянка перед сном.

Повертайте собі чутливість та співчуття до власного стану.

Нагадайте собі, що ви одна, ресурс не є нескінченним, треба себе берегти.

Якщо не давати собі відпочивати, організм змусить вас це зробити через хворобу.

За емоційним виснаженням йде фізичне. Через хворобу ви працювати не зможете. Беріть вихідні та відпочивайте протягом дня.

Пропишіть план дій на випадок, якщо ви залишитесь без роботи.

Дайте відповідь на питання: якщо роботи не стане, у яких трьох напрямках я можу шукати роботу? Пропишіть план дій ― чи є інші салони в місті, чи є вакансії на сайтах пошуку роботи.

Визначте для себе мінімальну зарплату, нижче якої ви не погодитеся працювати.

Низька оплата труда може бути причиною вигорання. В умовах війни люди хапаються за будь-яку роботу, погоджуються на меншу оплату. Тому варто визначити найнижчий рівень можливої оплати.

Шукайте додаткову вигоду, яку ви можете отримати: знижки, знайомства, бартер.

Можливо, при низькій зарплаті, у вас будуть додаткові бонуси, знайомства.

Навчитися відкладати гроші.

Багато людей змушені були жити від зарплати до зарплати, тому уже в березні гроші закінчилися. Вчіться відкладати. Багато українців витрачають гроші виключно на житло та їжу. Зафіксуйте, скільки ви витрачаєте на місяць, щоб забезпечити мінімальні потреби, це знизить стрес.

Продумайте, де ви зможете отримати допомогу, якщо роботи не буде.

Ваша внутрішня впевненість, що без підтримки ви не залишитеся, буде вас заспокоювати.

Знайдіть додаткову цінність та місію своєї роботи ― ви допомагаєте родині, армії та рятуєте економіку України.

Пам’ятайте, що кожен, хто працює ― наближає нашу перемогу.

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