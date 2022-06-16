С начала полномасштабного вторжения россии миллионы украинцев либо потеряли больше половины доходов, либо вообще были уволены. Многие люди находятся в стрессе из-за страха потерять работу каждый день. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объяснит, как не выгореть на работе в условиях войны.

Алина из Харькова владела салоном красоты, который был разрушен обстрелами. Девушка устроилась парикмахером в пригороде. Она боится потерять работу, потому работает за гораздо меньшие деньги. Теперь она уставшая, раздраженная и не может позволить себе выходной — вдруг завтра работы не станет. Производительность и качество работы значительно снижается, и она боится теперь выгореть.

Признаки выгорания:

Ощущение постоянного переутомления;

Ухудшение состояния здоровья;

Постоянная головная боль;

Бессонница;

Раздражительность;

Чувство опустошенности;

Чувство ненужности и беспомощности;

Употребление алкоголя, психоактивных веществ.

Как не выгореть на работе в условиях войны

Не принимайте радикальных решений, пока не позаботитесь о базовых потребностях: сон, питание, отдых.

Двигаясь по такому пути, вы можете быстро сломаться. Настройте сон ― ложитесь в 22 часа, питание ― например, трижды в сутки и психический отдых ― прогулка перед сном.

Возвращайте себе чувствительность и сочувствие к своему состоянию.

Напомните себе, что вы одна, ресурс не бесконечный, надо себя беречь.

Если не давать себе отдыхать, организм заставит вас это сделать посредством болезни.

За эмоциональным истощением следует физическое. Из-за болезни вы работать не сможете. Берите выходные и отдыхайте в течение дня.

Пропишите план действий на случай, если вы останетесь без работы.

Ответьте на вопрос: если работы не станет, в каких трех направлениях я могу искать работу? Пропишите план действий ― есть ли другие салоны в городе, есть ли вакансии на сайтах поиска работы.

Определите для себя минимальную зарплату, ниже которой вы не согласитесь работать.

Низкая оплата труда может служить причиной выгорания. В условиях войны люди хватаются за любую работу, соглашаются на меньшую оплату. Поэтому следует определить самый низкий уровень возможной оплаты.

Ищите дополнительную выгоду, которую вы можете получить: скидки, знакомства, бартер.

Возможно, при низкой зарплате у вас будут дополнительные бонусы, знакомства.

Научиться откладывать деньги.

Многие вынуждены были жить от зарплаты до зарплаты, поэтому уже в марте деньги закончились. Учитесь откладывать. Многие украинцы тратят деньги исключительно на жилье и еду. Зафиксируйте, сколько вы тратите в месяц, чтобы обеспечить минимальные потребности, это снизит стресс.

Продумайте, где вы можете получить помощь, если работы не будет.

Ваша внутренняя уверенность, что без поддержки вы не останетесь, будет вас успокаивать.

Найдите дополнительную ценность и миссию своей работы – вы помогаете семье, армии и спасаете экономику Украины.

Помните, что каждый работающий приближает нашу победу.

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