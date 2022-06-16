Допомога психолога: Как не выгореть на работе в условиях войны?
С начала полномасштабного вторжения россии миллионы украинцев либо потеряли больше половины доходов, либо вообще были уволены. Многие люди находятся в стрессе из-за страха потерять работу каждый день. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объяснит, как не выгореть на работе в условиях войны.
Алина из Харькова владела салоном красоты, который был разрушен обстрелами. Девушка устроилась парикмахером в пригороде. Она боится потерять работу, потому работает за гораздо меньшие деньги. Теперь она уставшая, раздраженная и не может позволить себе выходной — вдруг завтра работы не станет. Производительность и качество работы значительно снижается, и она боится теперь выгореть.
Признаки выгорания:
- Ощущение постоянного переутомления;
- Ухудшение состояния здоровья;
- Постоянная головная боль;
- Бессонница;
- Раздражительность;
- Чувство опустошенности;
- Чувство ненужности и беспомощности;
- Употребление алкоголя, психоактивных веществ.
Как не выгореть на работе в условиях войны
- Не принимайте радикальных решений, пока не позаботитесь о базовых потребностях: сон, питание, отдых.
Двигаясь по такому пути, вы можете быстро сломаться. Настройте сон ― ложитесь в 22 часа, питание ― например, трижды в сутки и психический отдых ― прогулка перед сном.
- Возвращайте себе чувствительность и сочувствие к своему состоянию.
Напомните себе, что вы одна, ресурс не бесконечный, надо себя беречь.
- Если не давать себе отдыхать, организм заставит вас это сделать посредством болезни.
За эмоциональным истощением следует физическое. Из-за болезни вы работать не сможете. Берите выходные и отдыхайте в течение дня.
- Пропишите план действий на случай, если вы останетесь без работы.
Ответьте на вопрос: если работы не станет, в каких трех направлениях я могу искать работу? Пропишите план действий ― есть ли другие салоны в городе, есть ли вакансии на сайтах поиска работы.
- Определите для себя минимальную зарплату, ниже которой вы не согласитесь работать.
Низкая оплата труда может служить причиной выгорания. В условиях войны люди хватаются за любую работу, соглашаются на меньшую оплату. Поэтому следует определить самый низкий уровень возможной оплаты.
- Ищите дополнительную выгоду, которую вы можете получить: скидки, знакомства, бартер.
Возможно, при низкой зарплате у вас будут дополнительные бонусы, знакомства.
- Научиться откладывать деньги.
Многие вынуждены были жить от зарплаты до зарплаты, поэтому уже в марте деньги закончились. Учитесь откладывать. Многие украинцы тратят деньги исключительно на жилье и еду. Зафиксируйте, сколько вы тратите в месяц, чтобы обеспечить минимальные потребности, это снизит стресс.
- Продумайте, где вы можете получить помощь, если работы не будет.
Ваша внутренняя уверенность, что без поддержки вы не останетесь, будет вас успокаивать.
- Найдите дополнительную ценность и миссию своей работы – вы помогаете семье, армии и спасаете экономику Украины.
Помните, что каждый работающий приближает нашу победу.
Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».